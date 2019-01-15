楠梓電、智伸科、智邦、豐泰、全球傳動

楠梓電 (2316)：旗下滬士電子奪下 5G 設備兩大指標廠華為、愛立信訂單，相關業務占比逾 6 成，加上昆山廠產能滿載，楠梓電有望協助相關生產，帶動整體業績表現。股價跳空攻頂，突破季線及半年線之上，搶攻年線及 17 元反壓。

智伸科 (4551)：汽車事業部營運規模擴大，營收年年創新高，汽油高壓泵浦再獲第二家全球一階(Tier1) 主要汽車零組件供應商認證，增添營運動能。股價沿 5 日線走高，日 K 連 4 紅，挑戰年線及 130 元關卡。



智邦 (2345)：雲端資料中心交換器出貨暢旺，去年 12 月營收創下歷史新高，月增率、年增率都超過二成；法人看好，5G 及物聯網將帶起交換機龐大需求，帶動業績持續增長。量價齊揚，一度攻上 115 元，續創波段新高。



豐泰 (9910)：主要客戶 Nike 預估銷售強勁，去年獲利創新高，外資看好今、明年營業利益率將提升，目標價由 210 元提高到 226 元。股價回測月線及 180 元支撐，反彈穿過季線之上，有機會再度挑戰 200 元大關。



全球傳動 (4540)：營收逾 5 成來自大陸市場，成長動能來自滾珠花鍵、單軸機器人與微型線軌等新產品訂單成長，預估 2018 年 EPS 突破 7 元，展望今年營運可望持穩，目前本益比不高，股價止跌後反彈，一度放量攻上漲停 64.9 元。