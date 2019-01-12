〈年終獎金理財術〉預留兩成現金備用 今年股優於債看好新興亞股後市可期

對於上班族來說，辛苦工作一整年，最期待的莫過於歲末的年終獎金發放，理財專家提醒，拿到年終獎金時可別急著玩樂花費，也要將部分資金挪來投資，建議手邊可預留二成現金備用，部分資金可用來投資，以定期定額方式參與股市投資。

至於該如何挑選投資標的呢？施羅德股票基金經理人認為，股市仍是相對理想的選擇，預期明年通膨將略微升溫，許多公司的評價已更具吸引力，即使是經濟成長動能相對落後的歐洲與英國，還是有機會獲得股利報酬，而且投報率比現金或債券更具吸引力。

至於美國部分，施羅德認為，美國經濟成長走緩讓美元由強轉弱，並促使資金重回新興市場，尤其看好以中國為首的新興市場。

施羅德指出，新興市場去年受到強勢美元衝擊，股市回檔重挫，但考量新興市場評價已被過度低估，預期今年在美國暫緩升息、美元轉弱的情況下，推升新興市場行情。

摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 認為，今年市場最大挑戰來自於：景氣成長放緩、美中貿易戰爭、川普政策反覆與英國脫歐等國際變數，上述因素都可能讓市場波動度持續上升。

但許長泰 (Tai Hui) 也說，波動加劇不代表經濟衰退會馬上來臨，風險性資產仍有許多投資機會，只是投資人需留意經濟成長放緩、貿易紛擾與貨幣政策正常化等阻力，將使市場震盪相較過去更為明顯。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，預估新興市場企業獲利今年可望保持 9% 正成長，且從評價來看，整體新興市場股匯市去年因為出現明顯拉回，部份市場已來到金融海嘯左右水位，評價面明顯遭到低估，長期佈局時點浮現。

林雅慧分析，儘管美中貿易不確定因素猶存，但仍看好中國有望出台相關刺激政策，以提振經濟增長，亞洲股市仍是當前新興市場中前景最為明朗的區域，且下檔風險已大幅反映在當前股價中，具備長線投資價值。