本週操盤筆記：科技巨頭超級財報週、超級央行週、美國關鍵GDP與PCE數據
鉅亨網新聞中心 2025-01-26 21:50
就在農曆過年之際，華爾街也迎來繁忙的一週，不僅蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 與 Meta(META-US) 等科技巨頭與重量級企業財報受到關注，各國央行也很忙碌，FOMC、歐洲央行會議都是焦點，在經濟數據部分，則有美國第四季的 GDP 和個人消費支出 (PCE) 物價指數等關鍵經濟數據。
本週操盤筆記 (0126-0201)
1. 貨幣政策動向：聯準會與歐洲央行的分歧
本週最受關注的莫過於聯準會和歐洲央行的貨幣政策會議。市場普遍預期，聯準會將維持利率不變，而歐洲央行則預計會降息。這種分歧反映了美國和歐洲之間經濟增長的不同步。
美國的採購經理人指數 (PMI) 數據顯示，過去 6 個月美國的經濟擴張速度明顯快於歐洲。美國的就業市場也表現強勁，1 月份的就業增長達到兩年半以來的新高。
聯準會的政策制定者已將 2025 年的降息預期從 4 次減少到兩次，並可能在年中暫停寬鬆政策。相較之下，歐洲央行預計將在 2025 年降息 125 個基點。
市場將密切關注兩大央行會後的新聞發布會，尋找有關未來利率路徑的線索。歐洲央行若釋出任何挑戰市場預期的評論，可能會導致歐元兌美元走強。目前市場預期歐洲央行在三月份會再次降息。
2. 美國經濟數據：GDP、PCE 指數與其他
本週美國將公布一系列重要的經濟數據：
- 第四季 GDP 初值：預計將於 1 月 30 日公布，分析師預計增長 2.6%。
- 12 月 PCE 物價指數：將於 1 月 31 日發布，預計年增率為 2.5%，高於 11 月的 2.4%。核心 PCE 物價指數，剔除波動較大的食品和能源價格後，預計月增率將從 11 月的 0.1% 上升至 0.2%，年增率維持在 2.8% 不變。
- 其他數據包括 新屋銷售、耐久財訂單、消費者信心指數以及個人收入和支出數據。
這些數據將為市場提供關於美國經濟狀況和通膨壓力的重要資訊。若數據高於預期，可能導致市場對聯準會提前降息的預期降溫，並可能推高美元和利率。
3. 歐洲經濟數據：GDP、通膨與信心
歐元區方面，本週將公布以下重要數據：
- 第四季 GDP 初值：預計將於 1 月 30 日發布，以確認去年底的疲軟增長。
- 德國和法國的早期官方通膨數據 也將發布。
- 此外，歐元區的消費者信心數據 也將受到關注。 歐洲的經濟數據將有助於評估歐洲央行的降息幅度與節奏。
3. 科技巨頭財報：特斯拉、微軟、Meta、蘋果
本週的另一大焦點是大型科技公司的財報發布。
特斯拉：預計將公布第四季度每股盈餘 0.75 美元，營收 275 億美元，但毛利率預計將從第三季度的 19.8% 降至 18.8%。市場將關注其對未來銷量的展望。目前分析師預計 2025 年特斯拉的汽車總銷量將增長 15.9%，達到 207 萬輛。若財報支持這一成長預期，特斯拉的股價可能會出現大幅波動。期權市場顯示，特斯拉股價可能出現 9% 的波動。
微軟、Meta 和蘋果 也將在本週發布財報，其業績和展望將對科技股整體表現產生重大影響。
此外，其他重要公司的財報也將陸續公布，包括波音、IBM、MasterCard、Intel、Visa 等。
4. 川普政策與市場不確定性
市場也將密切關注美國總統川普的政策更新，特別是關於關稅的措施。投資者擔心，川普提出的關稅政策可能會加劇通膨壓力，並減緩聯準會的降息步伐。川普曾表示，可能在 2 月 1 日宣布對墨西哥、加拿大、中國和歐盟的關稅措施，但分析師表示，重大政策可能會在 4 月 1 日宣布。因此，市場的不確定性仍將持續一段時間。
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