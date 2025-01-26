本週操盤筆記：科技巨頭超級財報週、超級央行週、美國關鍵GDP與PCE數據

鉅亨網新聞中心 2025-01-26 21:50

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本週操盤筆記 (0126-0201)

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1. 貨幣政策動向：聯準會與歐洲央行的分歧

本週最受關注的莫過於聯準會和歐洲央行的貨幣政策會議。市場普遍預期，聯準會將維持利率不變，而歐洲央行則預計會降息。這種分歧反映了美國和歐洲之間經濟增長的不同步。

美國的採購經理人指數 (PMI) 數據顯示，過去 6 個月美國的經濟擴張速度明顯快於歐洲。美國的就業市場也表現強勁，1 月份的就業增長達到兩年半以來的新高。

聯準會的政策制定者已將 2025 年的降息預期從 4 次減少到兩次，並可能在年中暫停寬鬆政策。相較之下，歐洲央行預計將在 2025 年降息 125 個基點。

2. 美國經濟數據：GDP、PCE 指數與其他

本週美國將公布一系列重要的經濟數據：

第四季 GDP 初值：預計將於 1 月 30 日公布，分析師預計增長 2.6%。

12 月 PCE 物價指數：將於 1 月 31 日發布，預計年增率為 2.5%，高於 11 月的 2.4%。核心 PCE 物價指數，剔除波動較大的食品和能源價格後，預計月增率將從 11 月的 0.1% 上升至 0.2%，年增率維持在 2.8% 不變。

其他數據包括 新屋銷售、耐久財訂單、消費者信心指數以及個人收入和支出數據。

這些數據將為市場提供關於美國經濟狀況和通膨壓力的重要資訊。若數據高於預期，可能導致市場對聯準會提前降息的預期降溫，並可能推高美元和利率。

3. 歐洲經濟數據：GDP、通膨與信心

第四季 GDP 初值：預計將於 1 月 30 日發布，以確認去年底的疲軟增長。

德國和法國的早期官方通膨數據 也將發布。

此外，歐元區的消費者信心數據 也將受到關注。 歐洲的經濟數據將有助於評估歐洲央行的降息幅度與節奏。

3. 科技巨頭財報：特斯拉、微軟、Meta、蘋果

本週的另一大焦點是大型科技公司的財報發布。

特斯拉：預計將公布第四季度每股盈餘 0.75 美元，營收 275 億美元，但毛利率預計將從第三季度的 19.8% 降至 18.8%。市場將關注其對未來銷量的展望。目前分析師預計 2025 年特斯拉的汽車總銷量將增長 15.9%，達到 207 萬輛。若財報支持這一成長預期，特斯拉的股價可能會出現大幅波動。期權市場顯示，特斯拉股價可能出現 9% 的波動。

微軟、Meta 和蘋果 也將在本週發布財報，其業績和展望將對科技股整體表現產生重大影響。

此外，其他重要公司的財報也將陸續公布，包括波音、IBM、MasterCard、Intel、Visa 等。

4. 川普政策與市場不確定性