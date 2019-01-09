悠遊卡也能買彩券 即日起全台600家經銷商率先開放投注

消費者以後能用悠遊卡買彩券了! 財政部國庫署今 (9) 日表示，即日起開放現金儲值悠遊卡投注彩券，但排除學生卡與聯名信用卡兩種卡別，民眾即日起可在全台 600 家共同銷售運動彩券與公益彩券的經銷商率先使用悠遊卡投注，預估農曆年後，經銷商普設讀卡機後就悠遊卡投注就能全面普及。

為提升公益彩券投注便利性，財政部研議開放悠遊卡投注彩券，在邀集專家、經銷商等相關團體討論後，決定從今年起，開放數位工具支付投注彩券，但考量悠遊聯名卡連結信用卡，為避免消費者信用過度擴張，因此排除學生卡與信用卡聯名卡，現階段將以現金儲值悠遊卡投注。

而為增加經銷商申請裝設機台意願，國庫署官員表示，初期讀卡機裝機費、連線費免費，交易手續費 1.5% 到 1.7%、設備押金 2,000 元，另外，設備 4G 連線費用每月 100 元。

至於經銷商則免付上述相關費用完全免費，只要支付 360 元月租費，但官員表示，今年 3 月 31 日以前申裝，也可免收月租費。

官員表示，由於運動彩券已經開放可用悠遊卡投注，因此與運彩、公益彩券共同銷售處所，並且已裝設悠遊卡讀卡機的經銷商，可以優先接受悠遊卡投注公益彩券。

官員表示，目前與運彩共用銷售處所的公益彩券經銷商共 1,300 家，其中有 600 家已申請悠遊卡讀卡機，也就是民眾可先在這 600 家彩券經銷商直接使用悠遊卡投注公益彩券。