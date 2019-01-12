〈分析〉美股財報季恐有不少壞消息 為何投資人不擔心？

美股財報季預定下週回歸，由各公司的預警，第 4 季獲利情況預計較先前開始放緩。據《CNN》報導，對股市投資人來說，問題可能在於，市場是否已因此提前定價。

壞消息接踵而來

以蘋果 (AAPL-US) 為例，公司上週提獲利預警，表示由於新興市場及中國銷售疲軟，假日期間銷量將低於預期。當天，讓蘋果股票及大盤遭受重創，但從那之後，蘋果與納斯達克指數都已回彈近 8%。

藍：蘋果股價日線走勢圖 紫：Nasdaq 日線走勢圖 圖片來源：investing.com

關於獲利的新聞，從那之後並沒有突然變好。與 iPhone 相互競爭的三星，近日也預告銷售不佳，其他蘋果的供應鏈企業，如 Skyworks(SWKS-US) 同樣警告銷售與獲利下滑。

在過去幾週，包括梅西百貨 (M-US)、Corona 品牌擁有者 Constellation Brands (STZ-US)、Carnival (CCL-US) 與 FedEx (FDX-US)，接二連三都向外界發布了壞消息。但為何投資人似乎毫不理會，股價繼續向上反彈呢？

股票可能已先定價

原因可能很簡單，就是人們快速地適應新的經濟與市場現實。在 2018 年前 3 季標普 500 指數的企業，平均交出 20% 的獲利成長之後，第 4 季獲利下滑並不奇怪。

當然，這與過去的經驗相違背，考慮到假期到來與許多公司在年底前花費預算，第 4 季的獲利成長通常非常強勁。不過，第 4 季整個大環境有所轉變，過去幾個月，消費者和企業不得不面對各種逆風，尤其是對中美貿易局勢緊張、全球經濟成長放緩，以及利率上升等擔憂。

在 12 月股市快速下跌之後，可以預設，對股市來說，最糟糕的消息已經定價，如果這麼來看，第 4 季的企業獲利情況仍不算太差。

預計獲利成長仍高於 10%

據 FactSet 數據，華爾街分析師預期，標準普爾 500 指數的利潤將增長 11% 以上。FactSet 資深分析師 John Butters 在一份報告中表示，利潤甚至可能超過 15%，因為有更多的企業獲利傾向超過預期，而非不及預期。

Element Pointe Advisors 總裁兼投資長 Carlos Dominguez 認為，去年年底的市場過度拋售，他相信，一些買盤會重回大型科技股，因為投資人會意識到，對於沒有受到智慧手機銷售放緩影響的公司，其獲利成長依舊強勁。

例如，蘋果的壞消息並不意味著 Netflix 將有糟糕的一季。

2019 年前景並不好

但另一方面，除了第 4 季的表現之外，對股價影響較大的，應該是各企業 2019 年的前景，市場將密切關注，企業是否會受到關稅問題，或其他總體經濟相關的打擊？

相較於去年第 4 季，2019 年看來卻不太令人鼓舞。 FactSet 的數據顯示，分析師預計標普 500 指數的年獲利成長率僅為 7.4%，營收成長率為 6%。這將是一大挫敗。

唯一可能讓投資人安心的一點，就是市場已經先跌了。LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 在近日的報告指出，經聖誕節大量拋售之後，標普 500 指數的本益比已經不到 14 倍，相較之下，2018 年初時，股市本益比超過 18 倍。

Lynch 認為，以此來看，經濟和企業利潤增長前景約較股票的定價稍好一些。