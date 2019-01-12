〈分析〉放心買吧！花旗：股市牛兒還活得好好的！

探知股市買進和棄牌時機向來不容易，但投資者暫時不必擔心這頭熊何時要從冬眠中醒來，因為花旗密切追蹤的一項初期警告系統顯示，這頭股市公牛活得還好好的。

在花旗追蹤的 18 個元素中，只有 3.5 個顯示售出，遠不如 2000 年的 17.5 個和 2007 年的 13 個。

花旗全球股市首席分析師 Robert Buckland 表示，「目前我們很放心，這檢視清單告訴我們要逢低買進，當然，收益率比較低且波動率比較高，但這股牛市還沒有結束。」

看上面的「熊市檢視清單」，截至今年 1 月 2 日，紅色代表「令人擔心」，橙黃色是「可能」，沒有上色的部分則屬於無須擔心。看看現在的狀況，紅色只出現 1 處，橙黃色也僅有 5 處，和 2000 年 3 月以及 2007 年 10 月的光景大不相同。

美股創 2006 年以來最棒開年，今年頭 8 個交易日，S&P 500 指數就漲逾 3%、道指上漲 2.6%、Nasdaq 大漲 5%，但 12 月崩潰式的賣壓仍讓許多投資者心存餘悸，擔心目前美股漲勢到底真的假的。

Buckland 指出，該觀察的 2 大重要指標是殖利率曲線的形狀和投資級債券差價。倘若殖利率曲線扁平化，且投資級債券利差擴大到 175 個基點以上，那麼投資者就應「更不願意」逢低買進。

目前殖利率曲線 (10 年期和 2 年期公債殖利率的差距) 在 17 個基點，債券利差是 155 個基點。

他也有些擔心企業不太樂觀的資產負債表和高獲利率。

儘管如此，現在的估值比 9 月市場巔峰時還合理，MSCI AC World 指數 P/E 率在 15 倍，較歷史中位數 17 還滴，而周期性調整的 P/E 率達 22 倍，同樣低於長期中位數 23。

市場和企業端的投資人情緒也暗示市場應該有更大的上行空間。

分析師指出，「我們將流入全球股市的流量作為逆向指標，無法持續的高流量通常也意味著不可持續的高值股市。令人放心的是，以市場資本總額的百分比來說，3 年流入量仍遠不及先前高點。」

與此同時，資本支出的增加速度仍然適中，顯示沒有 C 型繁榮。2018 年全球企業投資可能增加 8%，不及先前市場高峰期常見的 2 位數成長，同時併購和 IPO 活動也相較壓抑。

Buckland 表示，「企業執行長態度謹慎，這也釋出令人安心的訊號。」

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