彭博分析：蘋果下調財測對蘋果供應商收入的影響

《彭博社》週四 (10 日) 公布一項蘋果供應鏈分析，估計蘋果上週三 (2 日) 下修財測可能對 7 家 iPhone 零組件供應商帶來的收入影響。

上週三 (2 日) 由於中國 iPhone 需求疲軟，蘋果近二十年來首次削減營收前景，連帶拖累蘋果供應商股價，分析師更大幅削減了價格目標。截至 2018 年 9 月的財政年度中，蘋果 iPhone 銷售佔其總收入的 63%，佔大中華區總營收的 20%。

彭博供應鏈分析師推算 iPhone 在中國銷量下降，導致供應商收入可能面臨的風險，透過參考蘋果從大中華區銷售中獲得的 20% 營收、各家蘋果供應商截至 9 月 30 日 12 個月的 iPhone 總量，佔每台 iPhone 售價的估計來計算。

分析結果來看，蘋果宣佈下修財測的風險排名以 Cirrus Logic 影響最大，其次為 Japan Display、Skyworks Solutions，博通風險最低。

自蘋果宣佈下修財測消息以來，分析師大幅下調了供應商的營收預期，蘋果股價也大幅下挫。

以下列舉 7 家蘋果零組件供應商資料，包括當前營收增長預期、過去四週的變化情況、自 1 月 2 日市場收盤以來的股票表現，以及公布最新財報的時間。

Cirrus Logic

分析師估計，在截至去年 12 月的三個月中，Cirrus Logic 的營收下滑 34% 至 3.194 億美元。這一預估較四週前的 3.199 億美元下降了 5,000 萬美元，降幅不到 1%，四名分析師均將營收預估下調 6,000 萬美元。

據估計，Cirrus 有 15.5% 的收入來自 iPhone 在中國的相關銷售

從蘋果下修財測聲明發布至 1 月 8 日，該公司股價已經下跌了 5.2%

該公司預計將於 1 月 31 日公布最新財報

Dialog Semiconductor

分析師估計，Dialog Semiconductor 第二季營收下滑 2% 至 3.8694 億歐元。這一數字略低於四週前歐盟估計的 3.8737 億歐元。

Dialog 估計有 11.8% 營收來自 iPhone 在中國的銷售

從蘋果下修財測聲明發布至 1 月 8 日，該公司股價幾乎沒有變化

該公司預計將於 2 月 27 日公布最新財報

Japan Display Inc.

分析師估計，在截至去年 12 月的財季，Japan Display Inc. 營收跳增 53% 至 2.9353 億日圓。這一估計在過去四週下降了 308 萬日圓。

據估計，Japan Display 8.2% 的營收來自 iPhone 在中國的銷售

蘋果股價自 12 月 28 日以來下跌 1.4%

該公司預計將於 2 月 14 日公布最新財報

Skyworks Solutions

分析師估計，Skyworks Solutions 第一季營收為 10.1 億美元，較上年同期下滑 4%。這比上個月減少了 105 萬美元。

據估計，該公司 7.9% 的收入來自 iPhone 在中國的銷售

1 月 2 日至 1 月 8 日，該公司股價下跌 4.1%

Skyworks 在 1 月 8 日收盤時表示，第一財季營收將約為 9.7 億美元，低於先前預估的 10 - 10.2 億美元，並將原因歸咎於各大智慧手機客戶表現疲弱。

該公司將於 2 月 4 日公布最新財報

Qorvo

分析師估計，上季 Qorvo 營收將為 8.195 億美元，年減 3%。分析師的平均預期在過去四週下降了 8,100 萬美元。

自 1 月 8 日蘋果公司宣佈這一消息以來，該公司股價已經下跌了約 3%

該公司預計將於 1 月 30 日公布最新財報

Lumentum Holdings

Lumentum 預計在截至去年 12 月的三個月裡，營收將下降 11% 至 3.585 億美元。估計在過去四週內減少了 123 萬美元。

自蘋果公司宣佈這一消息以來，該公司股價上漲了 2%

該公司預計將於 1 月 30 日公布最新財報

博通

博通最近三個月的營收預估將達 58.5 億美元，較上年同期增長 10%。這一估計數字在過去四週下降了 1700 萬美元。

博通股價從 1 月 2 日至 1 月 8 日下跌 6.9%

該公司預計將於 3 月 14 日公布最新財報