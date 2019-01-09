蘋果供應商Skyworks下修第一季財測

蘋果 (AAPL-US) 主要供應商之一的 Skyworks (SWKS-US) 在週二 (8 日) 下修了該公司第一季的獲利和營收預期，理由是該公司最大的智慧手機客戶銷售疲軟。

Skyworks 預估 2019 財年第一季營收將達到約 9.7 億美元，低於先前預期的 10 億美元至 10.2 億美元。該公司表示，每股稀釋盈餘則預估為 1.81 美元至 1.84 美元，而先前的預測為 1.91 美元。

該公司執行長 Liam Griffin 將截至 12 月 28 日第一季的前景預測下修歸咎於「最大智慧手機客戶的銷售量疲軟」。Griffin 沒有提到蘋果，但蘋果作為 iPhone 製造商，是 Skyworks 最大的客戶，約佔該公司營收的一半。

Griffin 表示 儘管存在這些短期挑戰，但我們的廣闊市場業務與我們之前的展望一致。 此外，現金流量持續增長，允許我們通過股票回購和股利發放向股東返還現金。

自 11 月初以來，Skyworks 股價已下跌約四分之一。消息釋出後，Skyworks 股價在盤後交易中依然上漲超過 4％。

Skyworks 股價走勢 (圖: 谷歌)

「人們本來期待會更糟，」彭博高級分析師 Woo Jin Ho 表示。「有些壞消息已經出爐，事情似乎在本季結束時變得有些糟。」

Skyworks 在去年 11 月 8 日時候公佈了第一季的未來展望，就在其他蘋果供應商開始擔心 iPhone 銷售將帶來影響的幾天前。上週，蘋果執行長蒂姆庫克 (Tim Cook) 宣布，由於中國地區的銷售疲軟，因此下修財測，預估營收為 840 億美元，低於先前預期的 890 億美元至 930 億美元。這是蘋果公司近二十年來首次下修營收預期。

繼蘋果之後，韓國三星電子 (005930-KR) 也下修財測，預估去年第四季營業利益將年減 29% ，遠低於市場預期。投資者持續擔心智慧手機供應商削減預期。

去年 11 月，花旗集團將 Skyworks 的評級從買入下調至中性。