2019年是串流媒體百花齊放、血戰方酣的一年

對於有線電視退訂戶和串流媒體愛好者來說，2019 將意味著兩件事：新的串流媒體服務將一窩蜂出現，用戶將迎來觀看片庫的重大變化。

今年將有兩家主要的新串流媒體服務由迪士尼 (DIS-US) 和《CNN》的母公司 WarnerMedia 推出。這意味著將有更多的電影、電視節目和原創作品，但也創造更多的階層。

以下是 2019 年要注意的事項：

Netflix 變得更大，但失去關鍵節目

Netflix (NFLX-US) 仍是無可爭議的串流媒體之王。但它許多最受歡迎的節目都是從其他提供商處取得授權的。WarnerMedia 所擁有的「六人行 (Friends)」就是一個例子。

隨著新的串流媒體服務上線並且授權到期，用戶可能會在 Netflix 上找不到喜愛的節目。

體認到即將到來的轉變，Netflix 已經投下數十億美元用於自有的內容，包括成本低的實境秀等。Netflix 將在 2019 年為「王冠 (The Crown)」等原創作品以及「羅馬 (Roma)」等奧斯卡競爭者投入更多資源。

這家串流媒體龍頭並不迴避與新人的鬥爭。CEO Reed Hastings 最近告訴《BBC》，競爭「讓我們表現更好」。此外，憑藉其龐大的用戶群以及支付的數百萬美元授權費用，目前還不清楚大型影業公司和電視網是否會真的將所有內容從 Netflix 中下架。

該公司還在尋求向傳統市場以外發展，並尋求以盧比、比索和歐元支付訂費的新用戶。

Netflix 告訴《CNN Business》，它在 2018 年僅花費 10 億美元購買歐洲節目，其中包括 81 個原創作品。但今年已瞄準歐洲的 221 個項目，並計劃在西班牙開設一個新的生產中心。

印度也是另一個可能有大量投資和更多原創內容的目標。Hastings 在 10 月的投資人電話會議上表示，已為在這個擁有數億智慧手機用戶的市場爭取更多 Netflix 用戶做好準備。

雖然該公司越來越像將自己打造成一家媒體公司，而不是作為一個科技平台，因此不容易受到像臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOG-US) 這樣的免費服務的批評，但它免不了肯定會發現自己也處於相同的嚴格檢視之下。

今年 1 月初，接獲法院命令的 Netflix 決定在 Hasan Minhaj 喜劇秀於沙烏地阿拉伯播出第一集後就下架，類似的騷動可能只是個開端。

Netflix 股價走勢

老人新面貌

今年，媒體業一些老將將推出備受期待全新直接面向消費者的串流媒體服務。迪士尼和華納媒體預計將在 2019 年稍晚時推出服務。

迪士尼的「Disney+」將展示其龐大的庫藏內容，以及皮克斯、漫威、星際大戰和國家地理等知名品牌的內容。還包括成千上萬的 ABC 電視網的節目內容。

迪士尼即將擁有 60% 股權的 Hulu 也是該娛樂巨頭計劃中的特色。CEO Bob Iger 表示，他希望將串流媒體服務擴展到國際市場。WarnerMedia 擁有 Hulu 10% 的股份。

由 AT&T (T-US) 旗下 WarnerMedia 提供的串流媒體服務將包括三層：入門級服務將專注於電影，而高級服務將包括原創節目和「賣座巨片」電影。

最高階選擇將涵蓋這些服務，再加上其他 WarnerMedia 選項和其他生產商授權的內容庫​​。

WarnerMedia 和 Disney+ 都擁有大量熱門節目，有助吸引觀眾。但它們仍在經營重要的傳統業務，並且必須在串流媒體投資與傳統產品間取得平衡。並非每家傳統媒體企業都會進入獨立的串流媒體服務。

康卡斯特 (CMCSA-US) CEO Brian Roberts 在 10 月告訴投資人，串流媒體「在經濟上非常具有挑戰性，而我們並不想急著下決定」，儘管這位同為子公司 NBC 的總裁曾在他年底備忘錄中提到可能的串流媒體服務。

迪士尼股價走勢

蘋果即將上場

蘋果公司 (AAPL-US) 進軍串流媒體的時機可能會在上半年的某個時候出現。

《CNBC》10 月曾報導，蘋果的新數位影音服務將自動安裝在蘋果設備上，並將提供免費的原創內容，以及訪問其他服務。

蘋果公司高層管理人員也公開表示，他們將專注於一些高質量的節目，聘請像 Oprah 和 Reese Witherspoon 這樣的大牌明星，而不會一下子推出幾十個新劇集。

雖然該公司的投資水位可能不會像 Netflix 那樣多，但作為設備製造商和內容創建者的地位，可能會是市場上不可忽視的大咖。

蘋果股價走勢

體育會變成什麼樣？

雖然像亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌的 YouTube 已在直播體育節目上進行一些重大投資，但其他大型串流媒體尚未完全進入這塊市場。這種情形可能即將改變。

媒體分析師 Richard Greenfield 指出：「所有的目光都集中在科技平台上，看看他們不斷成長的內容野心是否包含獨家體育轉播權，握有最後一張王牌的人實際上就能掌握傳統媒體生態系統。」

他表示，他預計美國國家橄欖球聯盟 (NFL) 將與亞馬遜、蘋果或 YouTube 等平台洽談更多獨家轉播合約。

谷歌股價走勢

小眾節目串流媒體還能存活嗎？

並不是只有像迪士尼這樣的大型電影製片廠正在進入直接面向消費者的遊戲。

福斯新聞去年推出了一項名為「福斯國家 (Fox Nation)」的訂閱服務，以配合 (並非取代) 有線電視平台上的福斯新聞。

它是第一個收取獨立服務訂閱費的全國性新聞機構，2019 年將是其成功的重要指標。

預計較小眾的利基市場會嘗試新的產品，包括每月 4.99 美元的英國釀酒商 BrewDog 的串流媒體網路，內容包括有關啤酒以及喜劇和遊戲節目等等。

並非所有串流媒體服務都能存活。熱門的的小眾串流媒體服務如 WarnerMedia 經典電影平台 FilmStruck 和專門播放韓劇的華納兄弟公司的 DramaFever 服務，都在 2018 年收掉。