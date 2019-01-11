固緯頻譜分析儀受惠5G 土地價值超過1個股本 殖利率達7%

固緯 (2423) 主要營運為電子量測儀器、可靠度驗證設備、安全監控系統設備開發。只要產品應用與『電』相關產品 (就會有電磁波) 檢測有關，各行各業就都有可能是固緯的客戶，且除了傳統家電、手機等科技產品之外，未來新能源、車用電子、IOT、AI，乃至到 5G 等都脫離不了固緯的營運範疇，甚至固緯也為客戶量身打造軟體服務，如固緯替客戶量身打造一款電源供應器專用 PC 軟體『LinkVIew』，這款 PC 軟體可以讓客戶對電池或是超級電容做充放電測試條件的設定操作，此舉使得固緯成為台股中少數兼具軟、硬通吃，具有高度競爭力的中小企業。客戶中除了有美國的全球軟體龍頭廠 Microsoft、Google 外，還有硬體的 Apple、Intel、IBM、HP。甚至不只美國大企業，如華為 (中)、TCL(中)、三星(韓)、LG、現代汽車(韓)、Bosch(德)，連台灣的台積電(2330) 也是固緯的客戶，掌握新興產業發展契機，固緯未來也將重心延伸到新能源、車用電子、IOT、 AI 等趨勢性產業。為了擴張版圖，近幾年來更積極整併動作。利用固緯品牌及通路持續尋求加乘效果的公司進行產品或技術合作或併購，像 2012 年併購日廠 TEXIO corp，Texio 產品轉移至固緯生產並可降低生產成本，增加產品競爭力，Texio 產品亦可經由固緯全球通路行銷以提升集團業績，緊接著又併購勁瑋科技成為旗下事業體，跨足安控及降低經營成本，提升營運綜效。



此外，固緯近 5 年來負債比持續降低且股東權益報酬率不斷拉高，獲利每年都成長，且連 20 餘年都沒有虧損紀錄，去年前 3 季 EPS1.74 元已接近前年全年總合，尤其去年第三季單季營益率拉高到 16.55% 是近 10 年新高，第四季營收持續走高，法人估固緯去年 EPS 可望達 2.2～2.5 元，創 13 年來新高。固緯每年砸下不少資金在研發，若以去年現金發放率約 76% 計算，法人估固緯今年現金股利將達 1.5～1.7 元，目前殖利率高達 7%。



展望今年，固緯在去年底法說會中對於今年整體營運展望正面，而公司過去併購日本子公司 Texio，除了在技術上獲得補強，也帶動日本市場營收大幅提升，未來公司期望透過更積極的併購策略進一步擴大規模。另一方面，公司也將持續強化德國、日本布局，並規劃於今年第一季在印度設立子公司；韓國子公司經過去年調整，今年可望上軌道，對東南亞的銷售力道也將加強。法人認為固緯今年業績將持續溫和上漲，EPS 將進一步攀升到 2.5 元以上，目前本益比約 10 倍。



近年來台商回流購地設廠，新北工業區土地甚至傳出每坪飆上百萬。五股、土城工業區土地每坪也有 60～80 萬元，而固緯位於土城總公司離土城交流道僅 3 分鐘距離，為地下 2 層、地上 6 層，其中土地 1913 坪，建物 4085 坪，為 04 年以 5 億元向承啟科技購買 (土地＋廠房)，若以土城工業區土地每坪已逾 60 萬元，加上建物每坪 4 萬元計算，該廠房(土地＋廠房) 市值將逾 14 億元，以固緯目前股本 14.5 億元計算，每股值 10 元，高達一個股本。