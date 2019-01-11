金麗-KY去年Q4旺季營收增溫 今年續推「品牌＋代工」並行策略

金麗 - KY(8429) 去年 12 月營收 3.45 億元，年增 42.51%，而受惠於旗下 G-Apple、e.t. 兩大休閒服飾自有品牌旗下代理商為農曆新年銷售表現而提前拉貨，帶動 2018 年第四季合併營收為 11.07 億元，亦較前一年度同期成長 36.55%；去年全年營收 39.91 億元，則較 2017 年約略持平。金麗 - KY 表示，第四季適逢中國休閒服飾產業傳統旺季，旗下雙品牌 G-Apple、e.t 共 18 個省份代理商為取得良好銷售表現，備貨力道較 2017 年同期明顯增溫，帶動集團整體出貨表現穩定成長，係 2018 年第四季成長的重要關鍵。



另一方面，自有美妝品牌「MegustaMe 美愛美」搶搭年底節慶送禮、冬季保濕熱潮，除強化官方網站與社群粉絲團經營，定期安排產品試用分享、異業合作推廣等活動提升產品能見度外，同步針對線上通路推出促銷活動等，帶動整體美妝銷售表現穩定成長。



日前中國商務部宣布全面加大中國消費升級推展力道，重點發展農村及全國消費環境升級，預估 2019 年社會消費品零售總額有機會增長 9%，挹注中國消費零售表現良好動能。



金麗 - KY 指出，占集團營收比重超過八成的自有休閒服飾 G-Apple 品牌在中國廣東、四川及江西耕耘已久，與代理商皆保持長期緊密合作關係、具有良好市場占有率基礎，亦持續強化地區性廣告行銷投放，帶動休閒服飾產品銷售表現，另一方面，亦同步拓展休閒鞋外銷代工業務，從 2017 年外銷代工營收比重不到 10% 進一步攀升至 2018 年的 15% 左右，創造集團良好營運現金流之挹注。



展望 2019 年，金麗 - KY 持續採取「品牌＋代工」並進策略，在發展自有品牌休閒服飾品牌之餘彈性調配代工生產比重，以期用穩定的銷售基礎支撐品牌轉型升級。在美妝保養領域上，看好兩岸愈漸成熟的美妝市場商機，致力品牌行銷與產品開發實力之精進，擴大美妝事業授權金收益來源，可望帶動集團未來營運表現保持良好成長動能。

