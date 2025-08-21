search icon



〈陸股盤後〉三大指數漲跌互見 滬指震盪微漲

鉅亨網編譯鍾詠翔


中國股市三大指數周四（21 日）收盤漲跌互見，滬指盤中強勢震盪，尾盤探底回升，深證成指、創業板指下探，場內超過 3,000 股飄綠。

cover image of news article

滬指周四收盤漲 0.13% 報 3,771.1 點，深證成指跌 0.06% 報 11,919.76 點，創業板指跌 0.47% 報 2,595.47 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4608 兆元。


盤面上看，半導體、券商、有色、汽車、釀酒類股走低，AI 產業鏈股回落；石油、電力、煤炭、燃氣族群集體拉升，銀行股亦上揚。

東興證券指出，A 股將會步入一輪中長期慢牛，居民存款搬家的空間仍然十分巨大，經濟未來進入新一輪復甦周期的時間節點可能也不會太遠。

同時，資本市場制度性紅利不斷顯現，上市公司的品質穩步提升，新質生產力含量不斷提升，市場有望出現業績與指數共振的中長期趨勢。

東興證券認為，從短期來看，市場有望劍指 4,000 點整數關口，進而強化中期慢牛宏大敘事，同時有望進一步激活場外資金對 A 股的配置熱情。

中國A股陸股盤後

