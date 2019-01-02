近800家中國上市企業2018年業績傳喜訊

陸股企業年報的重頭戲，最快於 2019 年 1 月 22 日將有第一家上市公司正式對外公布，開啟財報季的大門。根據數據顯示，中國滬深兩地市場已有 1232 家上市公司公布全年業績預估，超過整體上市公司 1/3 的比重。統計發現，產業復甦、產品價格上漲、變賣資產獲利、出資虧損業務、併購子公司利潤合併等五個方面，是去年業績成長的主要因素。

1232 家公司中，除 72 家公司業績不確定之外，傳出喜訊的企業數量達到 792 家，比例達 65%。產業方面，以化工、酒類及食品製造、醫藥、建材等類別傳出好消息的企業數量和比重排名在前。其中，至少有 123 家公司淨利年增超過 100%，更有 4 家公司淨利年增超過 1000%。

而這些業績出現巨幅成長的公司，大部份偏重在投資收益、政府補貼，以及子公司合併報表收益等這類非經常性損益。例如，在預計 2018 年業績成長排名前 20 名的公司中，除了兩家公司的業績成長主要來自主業外，其餘公司主要均依賴業外收益。

以中科新材來看，目前該公司暫居預期業績成長幅度排名第一名，其預估 2018 年獲利人民幣 8773.44 萬～9129.12 萬元間，年增率 36~37 倍；而業績變動主要是由於 2018 年備供出售金融資產減值準備的金額降低，以及家電外觀複合材料業務與商業保理業務均有所成長。此外，三特索道、天潤數娛及雅戈爾的業績大幅增長主要是來自資產轉讓與會計核算方法調整等。

建材及食品業整體表現最佳



若從產業的層面來看，這些業績傳出喜訊的公司大部份分布在，建材與建築裝飾、食品製造與酒、紡織服裝、醫藥製造、電腦、通信及軟體、化工製造等產業。

建材中的水泥產業受益於各區域產能改善，以及中國政府擴大基建投入等因素，帶動水泥價格持續回溫，福建水泥、塔牌集團、華新水泥等企業全年獲利年增均翻倍。

圖: 東方財富網

食品加工業則受惠於一般民眾的剛性需求，加上乳品價格上漲均為業績帶來支撐。禽產業則受惠於供需不平衡，及非洲豬瘟使得雞肉出現替代效果等因素，帶動雞肉價格上漲。

圖: 東方財富網



至於紡織服裝產業，整體下游需求雖然仍較為低迷，但不少紡織服裝上市公司早已嘗試轉型，或多角化經營，加上 2018 年人民幣匯率波動，不少出口型企業獲得匯兌損益，促使整體業績有所改善。

醫藥產業而言，去年受惠於環保政策下的制度紅利，及在穩定的市場需求帶動下，業績較佳；化學製品產業方面，主要受惠於化工產品量價齊揚帶來的毛利改善；電子製造業業績優於預期則是因為中國國內企業擴大對製造設備的產能擴張。

若評估今年產業環境，消費和新興產業，如計算機、通信等，在需求穩定的帶動下，隨著利空逐漸消除，業績有機會穩定成長期。此外，陸股目前雖然本益比偏低，但是由於融資環境，與資金流動性均低迷，投資心態上仍不能太過於激進。

