陸股春季躁動行情啟動 外資大舉流入 A股看俏

2018 年的 A 股走得戰戰競競，美中貿易戰是影響關鍵，加上海外利空紛擾不斷，英國脫歐事件動盪加劇、義大利預算案反覆不明，皆降低市場對風險性資產的偏好，A 股首當其衝。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，展望 2019 年，A 股在歷經 2018 年洗禮後，考量官方維穩股市的立場不變，隨著 A 股國際化進程開放下，將吸引長線資金進駐，加上 A 股每年都會出現「春季躁動行情」，上證綜合指數平均最大漲幅 15%，近期有望迎來一波反彈，後市看俏。第一金投信也認為，中國人行的降準，預期「股市底」已經不遠。

去年 11 月以來，境外投資者皆看好 A 股，境外資金呈現大幅淨流入。粘瑞益認為，外資看好並買入 A 股之時，往往是股市底部形成之時。以滬深港通為例，去年 11 月初至 12 月 21 日，滬深港通管道下，外資累計淨流入 557.3 億人民幣，其中，滬港通淨流入 446.2 億人民幣，淨流入幅度較大；深港通亦有 111.1 億人民幣淨流入。隨著 A 股國際化進程逐步開放，MSCI 計畫將 A 股因數納入其指數中的權重由 5% 提升至 20%，並在今年 2 月 28 日或之前公布結果，顯示境外機構肯定官方態度並看好 A 股後市。

除外資流入，第一金投信也指出，2019 剛開年，人行回復到全面下調存款準備金率 1%，以因應當前經濟可能面臨下行的風險。此次降准預估釋出資金約 1.5 萬億元 (1/15 的降準是支應 MLF 到期置換的 1.2 兆和應對繳稅資金需求；1/25 降準主要應對春節所帶來的資金需求及流動性壓力)。如果減去第一季中期借貸便利 (MLF) 預期要回收的資金，估計此次降準的淨釋放長期資金規模約 8000 億人民幣。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，本次降準對整體大金融產業會是正面影響，銀行、證券、保險、地產等短期將受惠於資金成本下降、流動性改善的環境。

而隨著中國改革開放有助 A 股後市外，粘瑞益指出，往年第一季，在財報空窗期與風險偏好下，往年 A 股大部分都會出現春季躁動行情，意即春節前後上證綜合指數累計漲幅超過 10% 以上的行情。觀察 2009 年以來春季躁動行情期間，上證綜合指數平均最大漲幅 15%，從時間上來看，春季躁動行情將可持續 1 到 2 個月。隨著人行公開市場操作釋放流動性、加上減費降稅等政策題材利多不斷釋放之下，將有助 2019 年春季躁動行情啟動，後市看好。

楊國昌也說，而且陸股自 2018 年第 4 季以來大致處於反覆打底階段，即使面臨 12 月全球股市暴跌，相對的跌幅也有限。「政策底」已然出現，「經濟底」已能預見，我們認為「股市底」也不會太遠。

因此，粘瑞益建議，此時正是分批進場逢低布局 A 股、掌握長線行情的時機，投資人不妨持續關注追蹤上証 180 指數的富邦上証，該 ETF 成分股為上海證交所最具代表性的 180 檔股票，藍籌、金融類股為主；亦可關注追蹤深証 100 指數的富邦深 100，其成分股為追蹤深圳交易所掛牌市值前 100 大股票，主要為中小、創新企業，代表中國新經濟的轉型方向，兩者皆是布局 A 股不可或缺的首選。