中國地方政府提前早舉債 基建投資類股看俏

近期，中國人大常委會正式授權中國國務院可提前宣布 2019 年地方政府新增債務限額，金額達人民幣 1.39 兆元。而從 2016-2018 年的情況看，每年前兩三個月通常是地方債發行空檔期，今年的情況已較往年提早。同時市場也傳出中國各地方政府將在 1 月下旬開始發行地方政府債券。

中國地方政府過去舉債較晚主要在於當年度地方政府債務限額一般要等 3 月份兩會後，取得授權才能開始發行。另一個因素則是近幾年，中國各地政府大多在 5 月左右才開始調整預算，因此過去幾年常常出現上半年舉債少、下半年集中爆發的情況。

地方債為基建提供資金來源，而基建投資成長回溫，可望支撐中國 2019 年經濟成長。根據業內人士透露，從 1 月 22 日起，河南、福建、天津、雲南、四川、浙江等多地將開始發行地方政府債券，1 月發行總規模預計超過人民幣 2400 億元。



中國 2017 年基建投資年增率達 19%，但 2018 年前 11 個月年增只有 3.7%。不過，以最近兩個月基建投資加速及 2018 年低基期來看，預估今年 2019 年中國基建投資成長有機會回到 2016-2017 年水準。

若比照 2015-2017 年中國基建平均成長水準估算，中國北京大學表示 2019 年新增基建投資將比 2018 年增加人民幣 3 兆元以上。

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今年中國總體經濟政策已開始轉向，去年中國政府未強調在基建部份。但在去年底召開的中國中央經濟工作會議已開始提及基建，加上基建資金提早釋出，想必基建相關的概念會圍繞在中國資本市場一整年。

而在基建的具體方向上，5G 通訊基礎設施、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施、城際交通、物流、市政基礎設施等等，以及農村基礎設施與公共服務設施，這幾個方面都是值得觀察。

圖: 招商證券。資料取樣時間 2018/12/08~2019/01/08。

至於個股方面，相關基建設計的包含蘇交科、中設集團等等；三大基建國企集團，中國鐵建、中交建、中國中鐵；地方國企則有，四川路橋、山東路橋等，均是可以留意的方向。