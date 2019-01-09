光寶科CES展出一系列智慧移動相關產品 搶攻AI及車聯網等商機

2019 美國消費性電子展（CES）8 日開展，光寶科技 (2301) 今年以「智慧移動：互聯革命」（Smart Mobility：The Connectivity Revolution）主題參展，打造「城市移動」、「車電應用」及「智慧物聯」三大展區，在「車電應用」區，聚焦先進駕駛輔助系統（ADAS）、車聯網應用及相關配件，如：抬頭顯示器、汽車攝像頭、馬達控制模組等。光寶表示，作為台灣首家投入汽車電子領域公司，所開發的汽車量級攝像頭，結合深度學習技術，能作為自動駕駛及駕駛監視系統（Driver Monitoring System）應用，包括臉部檢測、頭部姿勢追蹤、分心與睏倦檢測，還有情緒讀取，判斷駕駛人是否在最佳駕駛狀態。



光寶科技汽車電子事業部總經理王明仁表示，光寶自 2006 年投入車用攝像頭產品以來，擁有堅實的光學設計團隊與車用鏡頭供應夥伴，發揮『1 加 1 大於 2』的加乘效應，共同開發出駕駛偵測攝像頭的專用鏡頭，並掌握駕駛偵測、手勢辨識所需相關技術如：IR LED、VCSEL（垂直共振腔面射雷射）等。



此外，光寶熟悉車用攝像頭應用與驗證需求，透過模組化設計，產品均符合全球品牌客戶要求，縮短開發週期，同時提供高品質、高信賴度的車用攝像頭產品。



在製造流程上，為確保駕駛偵測與手勢辨識攝像頭品質，光寶科技並透過自動化生產線，導入生產組裝與全自動化六軸調焦（Active Alignment (AA) / End-of-Line）測試機台。



光寶科技 2019 CES 展區，結合智慧駕駛艙，智能汽車應用事業部展出旗下核心產品－抬頭顯示器，智能汽車應用事業部總經理廖正堯指出，汽車光碟機需求消長，轉型腳步走向抬頭顯示器，結合 ADAS、車聯網技術，在娛樂功能外，也化身駕駛人的行車資料庫。未來結合 AR 技術，將研發推出新一代 AR HUD，積極導入全球知名車廠。



針對行車資料傳輸所需的車聯網（V2X）技術，光寶科技車聯網應用事業總監安志東指出，車載 T-Box（Telematics Box）、智慧鯊魚鰭天線能與符合當地規範的平台連接，透過 OBU 車機模組與鯊魚鰭射頻整合天線等技術，提升車載安全警示、即時路況傳遞效能，是新世代車載資通訊（Telematics）系統的主流方向。