晶華營運不侷限飯店場域 搶進零售市場射3箭

晶華 (2707-TW) 今 (9) 日宣布進軍伴手禮市場推出「故宮晶華禮品店」，擴大零售版圖，晶華透露，今年董事長潘思亮已定位為零售發展重要的一年，冷凍包和常溫包商品將擴展至外部電商平台銷售，而最新開發出肉燥常溫熟食料理包，後續也將開展全新 1-2 個海外電商通路，為營運添新動能，全年目標是零售銷售業績翻倍成長。

晶華「故宮晶華禮品店」網羅近百種特色文創商品，也首次曝光晶華自行開發的「府城肉燥常溫熟食料理包」，晶華透露，零售已是內部設為成長的重要一環，未來將透過大型電商通路觸及更多消費族群，已與部分平台接洽中，同時，牛肉麵冷凍包和常溫包以及肉燥常溫包都將導入 1-2 個海外市場。

晶華牛肉麵日前已在 city'super、JASONS、好市多以及 7-ELEVEN 上架，也在香港的 city'super 銷售，反應相當熱絡。

另一方面，晶華說明，大選之後觀光議題發酵，來台觀光客的人數可望持續攀升，因此，在 2019 年初選在故宮晶華宴飲中心打造伴手禮品店，集結餐廳內高詢問度的餐具器皿、糕點以及晶華獨創的料理包，全力搶攻觀光商機。

「故宮晶華禮品店」陳列銷售的商品共有四大系列，包括有「文物禮品」、「晶華嚴選」、「文創小物」和「台灣好物」，其中最受消費者注意的是館內最受歡迎的奏摺菜單、清宮十二色釉彩菊瓣盤、以及晶華冠軍牛肉麵料理包，同時還有造型磁貼、明信片和紙膠帶等。