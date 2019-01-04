〈光寶科尾牙〉董座宋恭源：今年變數多 但已做足充分準備

光寶科 (2301-TW) 今 (4) 日舉行歲末聯歡會，光寶集團董事長宋恭源表示，今年變數較多，但已做足充分準備，預期市況要到第 2 季後才會較為明朗，也不排除併購事業來壯大光寶；副董事長陳廣中也說，未來會持續將不具未來性的事業壯士斷腕，但出脫規模將相對去年處分的事業小很多，股利政策方面，「今年配息只會多不會少」。

光寶科今日舉行歲末聯歡會，席開超過 400 桌，最高首獎獎金為新台幣 30 萬元。光寶集團董事長宋恭源致詞時表示，光寶持續進行企業轉型，務實著眼於獲利能力提升，不只是營運模式改變，產品組合也有所調整，會持續以策略角度投入穩定發展的核心領域，並將新事業發展為具潛力的長期成長動力，朝百年企業邁進。

展望明年，宋恭源表示，今年變數較多，但光寶也做足充分的準備，預期市況要到第 2 季後才會較為明朗，盼今年營運表現優於去年，他也提到，若有好的併購對象，不排除併購事業來壯大光寶，而併購的標的瞄準與光寶核心事業有關的業務，以提升光寶的市佔率與產業競爭力。

光寶去年完成手機事業相機模組營業讓與，及可攜式機構事業群子公司股權出售等營運調整。光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，優化產品組合是持續進行的事，未來也會持續進行事業精實聚焦，將不具未來性的事業壯士斷腕，是公司永續經營不可避免的事，但出脫規模將相對去年處分的事業小很多。

至於今年配息方面，陳廣中表示，光寶科將維持近幾年來的股利政策，配息率預期都將超過 7 成，且相較於去年，「今年配息只會多不會少」。