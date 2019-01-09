彭博市調：2019年台股有望收復「萬點」河山

受到美股反彈與美中貿易僵局可能露出曙光的激勵，市場分析師與基金經理人正廣泛預期，市場大多數的利空幾乎已完成定價，再加上聯準會 (Fed) 升息腳步放緩、美元貶值等刺激，都有望激勵外資重回台股，看好台股今年底有機會收復萬點。

據《彭博社》一份自 12 月 24 日至 1 月 7 日間，向市場 10 位分析師與基金經理人的調查，預估中值顯示這些受訪者看好 2019 年底台股目標價為 10450 點，低點估為 9000 點，高點則估為 10500 點，而第一季底目標價則為 9612.5 點。

台股加權指數

而今年以來外資賣超台股超過 2 億美元，是除日本以外賣超最嚴重的亞洲市場，兆豐投顧黃國偉表示，聯準會放慢升息步伐將對台股有正面影響，新興市場有機會看到資金回流，股匯市有機會反彈。

同時凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國亦認為，美元今年不太可能再度大幅走強，外資賣超台股的壓力將因而減輕。

雖然看好大盤，但請避開蘋概股？

據該份調查顯示，受訪分析師們普遍認為，從蘋果 (AAPL-US) 下修第一財季營收預測的動作來看，iPhone 需求疲軟之市況估計在第一季仍會持續，故所謂蘋概股等蘋果供應鏈股票，是最不被看好的族群，其後為原物料、太陽能類股。

外資摩根士丹利 (Morgan Stanly) 也已在近日下調晶圓代工台積電 (2330-TW) 目標價 7%，大摩分析師在研報中表示，不只 iPhone 預測需求下調，估計今年 4G 智慧型手機晶片需求整體可能將下降 10%，同時考量 5G 晶片產量亦有限，故今年智慧型手機晶片市場的需求疲軟，將對台積電的中期成長帶來壓力，因此修正台積電的目標股價，但維持台積電評級。