〈光寶科尾牙〉今年下半年將優於上半年 目標全年毛利率逾14.5%

光寶科 (2301-TW) 今 (4) 日舉行歲末聯歡會，光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，今年從目前市場需求及客戶端反應來看，仍將是審慎樂觀的一年，惟美中貿易戰為其中最大變數，首季營運預期將延續去年第 4 季表現，而下半年表現將優於上半年，目標為全年毛利率平均逾 14.5%。此外，車用攝像頭將於今年第 4 季量產，預期相關效益可望於 2020 年明顯發酵。

光寶科去年完成手機事業相機模組營業讓與，及可攜式機構事業群子公司股權出售等營運調整，挹注獲利表現。不過，陳廣中表示，在不計算一次性收益認列下，去年本業獲利表現仍將優於 2017 年。

展望今年，陳廣中表示，從目前市場需求及客戶端反應來看，今年預期仍將是審慎樂觀的一年，惟美中貿易戰為其中最大變數，而今年首季適逢農曆春節假期等因素影響，適逢產業淡季，加上美中貿易戰談判結果尚未出爐，預期首季營運將延續去年第 4 季表現，並未太樂觀看待。

不過，陳廣中指出，今年營運主要成長動能來自雲端應用、LED 及戶外照明兩大主軸，已達到營收占比近 3 成，且營收與獲利年成長高達 2 成。整體營運表現來看，預期第 2 季待貿易戰談判結果較為明朗後，下半年表現將優於上半年，而去年前 3 季毛利率平均約 13%，今年目標為全年毛利率平均超過 14.5%。

光寶科近來積極佈局車用領域，目前車用營收占比僅約個位數，營收規模超過百億元，但要挑戰雙位數營收占比，仍須時間醞釀。目前光寶科車用照明在全年市佔率約 13-15%，車用攝像頭則將於今年第 4 季量產，已取得歐洲 Tier 1 車廠訂單，但初期營收貢獻幅度較小，預期相關效益可望於 2020 年明顯發酵。

談及美中貿易戰，陳廣中表示，目前客戶訂單因美中貿易戰而要求轉移訂單至台灣大園廠生產的較少，大多為考量資安因素，已將部分客戶要求的雲端網通與電源產品移回台灣生產，而高雄廠已取得使用執照，預計 4、5 月可望量產，屆時雲端與電源等產品也可望移至高雄廠生產。

光寶科目前除台灣外，在墨西哥、泰國與越南均有廠房佈局，墨西哥廠 2 年前就已擴廠完成，為車用產品擴產做準備；越南廠預估今年第 4 季完成建廠，將生產印表機與掃描器相關產品；泰國目前也有土地，若有需求可設廠生產，預期 1 年半年就可完成。