〈債券ETF夯〉規模達3848億元 超車股票型ETF

債券 ETF 才發行 2 年，就成市場上最夯的商品，據最新統計，債券 ETF 規模已達 3848 億元，占比達 52%，超越股票型 ETF，中國信託投信今 (9) 日表示，將推出兩檔債券 ETF，將使市場上債券 ETF 達到 45 檔，預期今年上半年整體債券 ETF 可望達到 6、70 檔。

中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來，金融市場震盪越發頻繁，配息型產品備受青睞，尤其是債券 ETF，被視為投資工具的創新。一般投資人很難買到實體債券，但透過債券 ETF 卻能夠用小金額、分散風險的方式，長期參與債券市場的表現。而這些債券可以是美國政府發行或大型企業如微軟、蘋果所發行的債券，相對過去，這都是不容易取得的投資管道。

因此，債券 ETF 熱銷，張浴澤表示，才發行兩年，就成為市場上最夯的商品，據最新統計，債券 ETF 規模已達 3848 億元，占比達 52%，而目前陸股 ETF 規模 1300 多億元、台股 ETF 規模 1600 多億元，加起來整體的股票型 ETF 規模已被債券 ETF 超車。

中國信託投信繼去年發行中信中國 50 及中信中國 50 正 2 等 2 檔股票型 ETF，締造佳績、頗受市場好評，2019 開年第一檔即推出債券 ETF：中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金，在金融局勢波動激烈的階段，為投資人中長期資產規劃的好利器。

中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金，包含兩檔子基金：中國信託彭博巴克萊 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金及中國信託彭博巴克萊 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金。前者鎖定 10 年期以上高評級公司債，著眼高評級債券信用風險相對佳，當出現黑天鵝事件，具有較佳的下檔支撐能力；後者則側重比金融股利率佳的金融債，為業界首檔訴求優先順位之金融債券 ETF，更能進一步保護投資人資產。

張浴澤說，投資人多以共同基金方式參與債券的投資，實際上從債券 ETF 入手相對輕鬆。首先，債券 ETF 的費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，現在債券 ETF 的經理費率和美國的 ETF 相近，也遠低於主動型的債券基金，提供投資人以較低成本進入債券市場的管道；其次，對存股族來說，波動低、具穩定息收，適合做為長期領息的好工具；第三，以過去經驗來看，當投資級債由高點下跌約 10%，已近下修滿足點，修正後中長期持有表現佳，適合追求價差的交易族。