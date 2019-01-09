短短幾週、態度大變！分析師認錯 建議增持一點信貸商品

僅僅幾周時間，策略師們對美國信貸市場的看法就已經截然不同。

在過去幾天，摩根士丹利、美國銀行和摩根大通的策略師都對其較為悲觀的觀點做出了調整，現在建議客戶至少短期內，在投資組合中增加一點信貸風險。

「2018 年最後幾周，全球信貸市場經歷了一段艱難的時期，」 Stephen Dulake 等摩根大通策略師在 1 月 4 日的報告中寫道。「再加上相對於我們 11 月最初確定年度目標時的水平，利差已經出現擴大，這使公司資產類別的回報狀況變好。」

美國銀行策略師 Hans Mikkelsen、Yuri Seliger 和 Yunyi Zhang 在同一天寫道，按照目前的估值水平，有理由將其對美國高評級債券的觀點從低配調整為超配。

三天後，摩根士丹利團隊發布了一份信貸展望報告，稱最近幾個月的情緒變化意味著短期風險 / 回報狀況「看起來比一段時間以來要好」。

在 12 月的拋售導致投資級債券市場出現 10 年來最差表現之後，策略師們正在修改他們對信貸市場的投資建議。一段時間以來，由於擔心利率上升、全球貿易戰緊張局勢以及經濟成長放緩可能導致債券遭降級到垃圾級，進而增加某些公司的借貸成本並削弱償債能力，投資者一直在拋售公司債。

對於美國銀行而言，雖然該資產配置建議剛剛作出，但 Mikkelsen 為首的團隊在去年的大部分時間裡對基本面持樂觀態度。Mikkelsen 表示，經濟仍然強勁，企業總體上發債減少，而且上一次經濟衰退使他們能夠更好地準備迎接下一次經濟下行。

巴克萊投等債殖利率與同期美債殖利率利差 圖片來源：Bloomberg

以下是上述幾家銀行所做預測的顯著調整。

摩根士丹利 ：

Adam Richmond 為首的摩根士丹利策略師在 1 月 7 日的報告中表示，他們減弱對美國信貸市場的低配觀點，建議投資者「戰術性增加一些信用風險」。

不過，該銀行繼續「相信信貸市場處於熊市，信貸周期漫長而緩慢的逆轉已經開始」 該團隊寫道，過去幾個月的市場拋售和「情緒大幅波動」導致策略師改變立場，因為「美國信貸的短期風險 / 回報顯著改善」。摩根士丹利也將其看好的資產從貸款轉為高收益債券。

美國銀行 ：

美國銀行表示，目前的估值水平使其有理由將其對投資級債券的觀點從低配調整為超配，並指出「利差達到類似於經濟衰退的 250 個基點區間，經濟衰退概率相對溫和，市場疲軟明顯放慢了聯儲會的升息循環。」

受 BBB 級債券驅動，該銀行策略師仍然看好 2019 年信貸市場基本面，並且技術面也變得更有利 與美國製造業相關的數據「正在試圖欺騙市場，讓其體現出經濟衰退迫在眉睫，就像 2016 年初一樣。我們建議不要被愚弄兩次」

摩根大通 ：

摩根大通策略師將 2019 年美國高收益債券報酬率預期從 3.3% 提高到 8%，因為利差擴大、美國國債殖利率下降，改善了報酬狀況，但現在判斷更具吸引力的估值是否足以吸引買家入市還為時尚早。「雖然情況好轉，但並沒有超過持有現金和 / 或短期替代品 2.5% 的回報」