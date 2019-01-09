〈CES大展〉展場大熱門：AI Inside強強滾 自駕車全球大成長

2019 美國消費性電子大展 CES 今 (9) 日正式登場，今年話題幾乎全數圍繞著 AI 打轉，突顯全球科技業已揮別「Intel Inside」，正式邁入「AI Inside」的人工智慧時代。第一金投信指出，AI 潮流已獲認證，AI 基金預料也將成為投資組合中不可或許的核心資產；也因為汽車導入 AI，日盛投信聚焦自駕車全球大成長，認為 CES 展都是領導科技技術的最佳視窗，投資操作就要跟著未來趨勢走。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示，全球重大展覽包括：CES、漢諾威工業展等，近年主軸都大舉轉向 AI 人工智慧，而且，與 AI 相關的參展攤位規模，一年比一年盛大。今年 CES 展中，AI 已占據 8 成以上展位的面積，代表全球產業潮流正式邁入「AI」時代。

AI 技術已被許多企業視為彎道超車的新武器，成為決定股價表現強弱的關鍵指標。根據安永會計師事務所調查，2017 年時只有 21% 的企業，願意在未來 5 年內採用 AI 技術，2018 年已激增到 96%！美國史丹佛大學研究也顯示，84% 的企業認為，AI 能強化競爭優勢，75% 認為 AI 是商業創新的原動力。

陳世杰表示，企業爭相使用 AI，讓提供 AI 技術的公司，商機潛力備受看好。以代表 AI 技術的 ROBO Global AI 指數成份公司為例，未來 12 個月營收成長率預估近 20%，超越那斯達克指數成份企業的 14%；同樣地，AI 技術公司未來 12 個月的獲利成長率約 36%，亦打敗那斯達克約 20% 的表現。

陳世杰指出，過去，個人電腦時代由英特爾（Intel）掌握關鍵技術，「Intel Inside」不僅是每台電腦的標準配備，Intel 概念股更是資金爭相追逐的焦點；進入 AI 時代，「AI Inside」除了代表企業全面大量使用 AI 技術，AI 基金或相關概念股預料也將是投資人必備的核心資產。

除了 AI，日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，隨著全球電子產業邁向 AI 與物聯網，CES 重頭戲逐漸從消費性電子轉向自駕車、IoT、電動車等，就 2019 年而言，外界仍預期電動車與自駕車仍是 CES 重中之重。

馮紹榮表示，電動車逐漸取代傳統燃油車的趨勢，以及電動車和自動駕駛持續成長，這兩大趨勢在 2019 年仍將延續，從美國通用汽車最近宣布將大幅削減內燃機汽車陣容，關閉美國與海外 5 座工廠，但加倍投資自動駕駛和電動車，顯示出這兩大趨勢不變，仍將扮演投資亮點。根據彭博新能源財經預估，2017 年至 2025 年全球電動車年複合成長率可達 29.5%。

馮紹榮表示，一直以來 CES 展都是領導科技技術的最佳視窗，近幾年開始這場盛宴便不乏汽車業面孔，從目前看到的參展訊息可發現，自動駕駛、車聯網、AI、5G 等技術的大融合，將是車廠主要展示亮點；也因此，投資操作也要聚焦自駕車全球成長的趨勢。