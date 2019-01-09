南亞科去年Q4每股淨利有望超越2.5元 全年估可大賺逾12.5元

DRAM 大廠南亞科 (2408) 去年第四季可望繳出單季每股淨利 2.5 元的成績單，累計 2018 年全年每股淨利將逾 12.5 元，依舊大賺超過一個股本，表現亮眼。南亞科母公司南亞 (1303) 公告 2018 年第四季認列南亞科的投資收益約 23.2 億元，依此推算，南亞科第四季獲利約為 79 億至 80 億元，單季每股淨利逾 2.5 元。



在中美貿易戰影響下，終端市場買氣自去年第四季中下旬起急凍，加上數據中心、雲端等對 DRAM 需求大減，再者英特爾 CPU 持續缺貨，種種因素導致 DRAM 需求大幅降溫，單季平均報價也大減約一成，此一市況的轉變，連帶也導致南亞科第四季營收 169.57 億元，季減約三成，單季獲利更季減近四成。



雖然南亞科第四季表現不優，但累計該公司 2018 年總營收仍達到 847.21 億元，年增 54.27%，並創下營收的年度新高，而南亞科去年全年獲利可達 393 億元，每股淨利逾 12.5 元，年度表現依舊相當亮眼。