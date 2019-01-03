南亞科12月營收跌落50億元 創近15個月新低

南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公告去年 12 月營收 48.29 億元，月減 10.6%、年減 18.9%，單月營收跌落 50 億元，創下近 14 個月的低點，去年第 4 季營收 169.58 億元，季減 30.4%、年增 1.1%，不過去年全年營收 847.22 億元創新高，年增 54.3%，展望今年，由於 DRAM 供給過剩態勢依舊，法人預期報價依舊面臨下跌的壓力。

南亞科去年 11 月起，受到美中貿易戰影響市場需求，加上關稅提高造成供應鏈調整，及 CPU 缺貨等因素，影響第 4 季出貨表現。

按照公司日前的預測，第 4 季位元銷售量估季減 14-16%，原先預期去年全年位元銷售量年增幅可達 48%，也下修至約 40%。

展望今年，由於去年第 3 季 DRAM 供應商增加投片量，導致去年第 4 季起市場供給過剩，報價也大幅修正，南亞科預估影響將延至今年第 1 季。

而研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查也指出，雖然 DRAM 主要供應商紛紛放緩新增產能腳步，以期減緩價格跌勢，但預期 DRAM 價格仍將逐季修正，今年第 1 季價格下修幅度約 15%，第 2 季收斂至 10% 以內，下半年除非需求明顯改善，否則價格仍將維持約 5% 的季度下修。