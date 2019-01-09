馬拉松跑者最害怕什麼？ 渣打調查：緊張、表現不佳賽前症候群

「2019 渣打台北公益馬拉松」本週日（13）將開跑，吸引 54 個國家、近三萬名的跑者參賽，是全台規模最大、最多視障跑者參與的馬拉松賽事。今年渣打銀行在賽前特地舉辦跑者恐懼大調查，結果顯示最多跑者害怕賽前症候群。

渣打銀行今年特地在賽前舉辦跑者恐懼大調查，近 3000 名跑者參與調查，結果顯示，32% 跑者最怕賽前症候群，27% 跑者第一次參加馬拉松賽事感到害怕，19% 跑者怕遇上霸王寒流，12% 跑者怕路上踢到貓眼石，9% 跑者怕衝太快、後繼無力，1% 跑者擔心無法勝任視障陪跑員。

最多跑者擔心賽前症候群，包括賽前緊張、患得患失，導致賽事當天表現不佳；次多跑者害怕的是第一次參賽，除了不熟悉賽事，也擔心訓練不足、體力不夠；跑者第三懼怕的是遇到霸王寒流，渣打台北公益馬拉松年年碰上惡劣天氣，不是寒流就是大雨，專業配素員表示，賽前暖身、穿著外套或雨衣都能幫助跑者維持身體熱度。

跑者恐懼第四名則是路況，擔心比賽過程中踩到貓眼石受傷；第五名則是沒掌握好配速，不小心衝太快，導致後繼無力；跑者害怕第六名是擔心無法勝任視障陪跑員，臺北市政府體育局長李再立表示，陪跑員能多與視障跑者言語交流，了解對方狀況。

本次馬拉松的口號為「Be Fearless!」，渣打國際商業銀行總經理林遠棟去年首次參加馬拉松，他以過來人身分分享自身參賽經驗，認為馬拉松除了體力，更重要的是跑者的配速和意志力，在倒數開跑的這幾天，保持平常心才能克服恐懼、發揮實力。

2019 渣打台北公益馬拉松，視障跑者人數激增，超過 250 組 3KM 視障跑者。渣打長期透過馬拉松活動，積極推動視障多元就業議題，林遠棟表示，經由馬拉松賽事，渣打銀行已捐出近新台幣 6000 萬元，協助 500 位視障朋友找到工作