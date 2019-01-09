晶圓代工去年營收 聯電、世界先進雙創歷史新高

晶圓代工廠今 (9) 日陸續公布 12 月營收，其中聯電 (2303-TW) 與世界先進 (5347-TW) 去年營收表現亮眼，雙創歷史新高。

聯電受到非蘋手機拉貨力道趨緩，新興市場貨幣貶值，還有國際局勢不穩等多重因素影響，第 4 季淡季效應發威，營運表現平淡，12 月營收降到 113.85 億元，月減 1.46%，創 1 年來新低，第 4 季營收則達 355.17 億元，季減約 9.8%，符合原先市場預期。

世界先進 12 月營收相對持穩，受惠電源晶片支撐，營收達 25.95 億元，月增 0.4%，創歷史第三高，第 4 季營收 77 億元，達陣法說預估的 76-80 億元目標區間，季減 0.57%，也反映了淡季效應。

雖然聯電與世界先進第 4 季營收下滑，但去年半導體廠普遍表現亮眼，聯電全年營收 1512.5 億元，年增 1.32%，創歷史新高，世界先進去年營收則達 289 億元，年增 16.13%，同創新高紀錄。

展望第 1 季，由於市況需求仍低迷，加上美中貿易戰干擾，客戶拉貨氣氛仍保守，法人推估包含台積電在內，第 1 季營收淡季壓力恐不小，非蘋陣營更有春節長假因素影響，整季表現恐平平。

而晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將在下周召開去年第 4 季法說，可望對第 1 季有更明確看法，市場目前普遍共識皆為，台積電第 1 季營收恐將季減逾 15%，第 2 季營運才可望落底，今年成長動能將來自於高速運算，而過去幾年支撐成長的智慧型手機相關晶片，今年整體表現預期將相對平淡。