搶攻一年逾百億泡麵商機 統一推滿漢御品故宮聯名款高檔泡麵

看好國內泡麵市場產值近四年逐年成長，統一 (1216) 搶攻高檔泡麵商機，先前推出 9 波每碗要價 248 元的「滿漢御品．(火巴)燒牛肉麵」限量商品，每次都造成搶購一空，因應農曆春節到來，統一再度宣布推出「滿漢御品 x 故宮精品」聯名款的「滿漢御品．(火巴)燒牛肉麵」商品，即日起限量販售 8,888 組，除於限定的 7-ELEVEN 門市通路販售及 MOMO 電商獨賣外，春節也進軍家樂福桂林店及重慶店限定店。根據調查，近四年國內泡麵市場產值逐年增加，其中 2015 年約 88.34 億，2016 年約 104.23 億，2017 年約 109.43 億，2018 年推估約 110.5 億元；而目前市場上超過百元的速食麵包含有統一推出的滿漢御品、南僑 (1702) 推出的小廚師、KIKI 以及阿舍等品牌。



過去統一搶攻高端泡麵市場，常搭配節慶成為贈禮選擇，過去推出 9 波，反應熱烈，常常是開賣不久就搶購一空，此次搭上尾牙春節商機，統一再度推出限量



「滿漢御品 x 故宮精品」聯名款商品。



統一表示，此次聯名款巧妙擷取清朝文物金龍圖樣印製於上蓋，栩栩如生的立體金龍彷彿將破碗而出；所附木筷套組印製清光緒手書「欽定一甲第一名」，代表著滿漢御品為麵界第一精品、更希望藉此激勵著人們享用此等人間美味後更要努力向上；精美的提盒參考「內府泥金寫本龍藏經之經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」金龍及「光緒國書–大清國致大英國國書」黑龍兩款圖樣設計，並皆輔以清朝文物「粉彩開光花鳥雙連瓶」雕花刻印除互相呼應、更襯華貴，打造「麵界帝王」名號。

