統一超OPENPOINT APP大升級 OPEN錢包回饋上看11%衝業績

隨著非現金支付融入生活，手機支付時代也正式來臨。統一超 (2912)7-ELEVEN 宣布，瞄準滑世代的消費商機，將以智慧科技為基礎、消費者需求為核心進行數位轉型。首先將 OPENPOINT APP 全新升級，括推出 OPEN 錢包、優化 UI 設計，以及擴大會員生態圈三大服務革新，期望透過完善的數位策略，創造全新的點粉經濟。 根據內部資料統計，目前 OPENPOINT 共有超過 7,000 個通路可累點，並可與銀行、百貨、航空，以及各零售通路共 24 個平台兌點，已是市場上主要的點數交換平台。7-ELEVEN 不只是提供平行的累兌點的優惠，更垂直去分析會員的屬性，並針對每個會員在門市消費以及使用 APP 的習慣，定期的觀察調整，把會員經營得更透徹。



此外，統一超提到，OPEN 錢包隨著 OPENPOINT APP 改版同步上線，除了支付一般消費、代收帳單之外，更可在 APP 中使用 OPEN 錢包支付時，直接以 OPENPOINT 折抵一般消費金額，首波攜手國泰世華銀行，即日起至明年 2 月 28 日止，綁定信用卡支付更衝上 11% 點數回饋。



統一超指出，定期使用 OPEN POINT 點數兌換門市商品已成為許多會員的日常習慣，其中以咖啡及民生用品最受小資族群喜愛，像是 CITY CAFE 的美式咖啡全年度兌換超過百萬杯，占比更超過 2 成，榮登門市兌換商品第 1 名；衛生紙兌換數量也有近百萬包的亮眼成績，成功攀上第 2 名的殊榮。



看準咖啡為 OPENPOINT 老客戶的最愛，今年 8 月更在 APP 中推出用 icash 買 1 杯 CITYCAFE 即可獲得 1 枚「OPEN REWARDS 星獎賞」的虛擬貼紙，累積至今更發出近 2,000 萬枚，更兌換近 50 萬杯的 CITY CAFE，帶動相關類別業績較活動開跑前成長 1 成，顯示會員使用度極高。



7-ELEVEN 表示，除了 OPENPOINT APP 之外，還有 7-ELEVEN 及 ibon 兩種 APP，未來透過另外兩者 APP 加入 OPENPOINT 的會員流程也將更簡單，同時也將會與其他異業跨界結盟，持續擴大點數的競業效益。