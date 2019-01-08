智邦業績好旺 去年12月、Q4、全年營收同創高

智邦 (2345) 今(8)日公佈 107 年 12 月合併營收為 49.4 億元，創下歷史新高，較 106 年同期成長 24.65%，累計第四季合併營收衝上 130.26 億元，同步刷新紀錄，較前一年同期大增 27.88 億元，主要係客戶需求強勁及部分客戶提前拉貨，今年首季雖是傳統淡季，預估營收仍會超過百億元。資料中心傳輸需求強勁，推波智邦的交換器出貨大增，加上部分客戶因應中美貿易關稅 25% 提前拉貨，在白牌、ODM 同步成長帶動下，去年 12 月營收 49.4 億元，創下歷史新高，較 106 年同期增加約 24.65%。第四季合併營收 130.26 億元，同步刷新紀錄，較前一年同期大增 27.88 億元。截至 107 年 12 月底止，累計合併營收為 430.92 億元，較 106 年同期增加約 18.23%。



迎接訂單成長，智邦將持續推出領先產品，積極擴充產能規模，以提升營運成長動能。今年首季雖是傳統淡季，法人預估，營收仍會超過百億元，全年有機會維持雙位數百分比成長。