勤誠12月營收減 但上季業績創高 今年營運與伺服器市場同步增長

勤誠 (8210) 公告 12 月業績，單月合併營收為 6.27 億元，月減 11.9%，年減 0.55%；累計 2018 年全年合併營收 65.32 億元，年增 18.47%，再創新高。勤誠表示，由於部分訂單提前於 11 月出貨，以及 2017 年基期較高，2018 年 12 月單月營收出現衰退，不過 2018 年第四季營收 19.52 億元，仍是創下單季歷史新高，年增率 22.1%。



該公司指出，高網速低延遲的趨勢發展，伺服器出貨量成長可期，即使 2019 年全球經濟展望保守，勤誠仍可望與伺服器市場同步成長。



勤誠表示，儘管 Intel 伺服器平台雖處於世代交替階段，但每個客戶的需求不同，未必都會轉換新平台，該公司在 Grantley、Purley 平台產品均有固定出貨，亦參與 Intel 下一台伺服器處理器平台 Whitley 的機箱設計，可即時推出新平台相關產品。



此外，勤誠也參與設計 AMD 新一代 7 奈米製程 EPYC 處理器 Rome 的相關產品。該公司進一步說明，其產品線完整，滿足客戶各種需求，可隨伺服器整體市場成長，不會受到伺服器處理器平台世代轉換的影響。



至於面對中美貿易戰的後續發展，目前對勤誠影響不大，未來若進一步加徵關稅，勤誠表示，已備好調整出貨地區的應對方案，將中美貿易戰的影響降至最低。