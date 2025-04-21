美國要求他國限制對華經貿合作 中國商務部回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-21 11:00

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據多家外媒報導，消息人士透露，美國政府準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制跟中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。

據《央視》報導，中國商務部發言人周一（21 日）表示，近期美國打著所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，又脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。這是打著「對等」幌子在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。

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中國商務部發言人說，綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免，是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。

中國商務部發言人稱，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。