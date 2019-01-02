統一超高雄跨年連假業績年增兩成 平均單店來客數較平日倍增

今年跨年適逢四天連假，統一超 (2912)7-ELEVEN 針對跨年與元旦升旗周邊熱點，如台北信義區 101、台北車站商圈、內湖美麗華、台中劍湖山世界、南投清境農場等重點區域，還有受到近期「韓」流話題影響的高雄夢時代、愛河與文化中心商圈… 等，周邊動線共超過上百間門市全面備戰，全台跨年當天熱銷商品 TOP5 依序是：CITY CAFE、常溫飲料、現烤烘焙麵包、啤酒及休閒零食，平均單店來客數有較平日超過 1 倍以上的成長。7-ELEVEN 表示，因四天連假加上北部天氣較差，跨年人潮明顯移轉至中南部。受惠「韓流」發威，高雄夢時代及愛河周遭成為跨年黃金一級戰區，周邊湧入人潮也創下歷年新高。7-ELEVEN 周邊 8 間門市來客數較平日增加 1 倍以上，業績較去年同期成長 1~2 成，賣最好的是 CITY CAFE、啤酒、現萃茶、蒸玉米及大亨堡，其中 CITY CAFE 的咖啡及黑糖珍珠撞奶當日更熱銷超過 4000 杯。



而台北跨年人潮最多的信義區，周邊 40 多間 7-ELEVEN 門市當日也湧入近十萬人潮到店消費，業績較平日成長 3 倍，由於天氣濕冷，以雨具 (雨傘、雨衣) 為熱銷冠軍，其次則以提神保暖的 CITY CAFE、關東煮、熱罐與休閒零食為主。



此外，統一超提到，元旦升旗典禮也是亮點之一，台北捷運局 42 小時不打烊，因應跨年散場及升旗人潮，7-ELEVEN 總統府周遭包括台北車站捷運商圈、西門町商圈及總統府升旗商圈，共近 20 間門市一起全面備戰，以提神的 CITY CAFE 及方便攜帶的早餐類輕食最受歡迎，包括蒸地瓜、飯糰、常溫飲料... 等，備貨量較平常假日增加 2 倍左右。



其中離總統府路程不到 5 分鐘、距離約 200 公尺的新格蘭門市，因應龐大的升旗人潮，門市也增加 1 倍以上人力。另外，今年高雄市元旦升旗典禮因「韓流」加持，成為今年新亮點，文化中心商圈周邊的青雅門市、林德門市與廣東門市也針對早餐類商品加強備貨，包括飯糰、三明治、CITY CAFE 及麵包等，成功帶動相關業績較平日成長 2~3 成以上。