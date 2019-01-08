兩年來首次盈利下滑 三星「爆雷」宣告晶片超級周期告終

三星電子兩年來首次季度盈利下滑某種程度上正式宣告了為期兩年的晶片超級周期的結束。

全球最大的晶片和智慧型手機製造商三星電子周二稱，公司 2018 年最後三個月的營業利潤為 10.8 兆韓元 (合 96.5 億美元)，年增率下降 28.7%，較第第三季 17.5 兆韓元的創紀錄高點下降 38.5%。第第四季銷售額估計為 59 兆韓元，年增率下降 10.6%。這是公司 2 年來首次季度盈利下滑。

三星不是唯一一家因晶片超級周期結束而盈利受損的公司。此前，儲存晶片巨頭鎂光季度銷售及利潤皆大幅低於市場預期，公司稱整個儲存晶片行業產出（包括三星 SK 海力士）大大超出市場需求，其將採取果斷行動，減產穩價格。 而三星更是發出警告，稱持續兩年的行業景氣周期已經到頭。

儲存晶片此前經歷了 2 年的景氣行業。從 2016 年下半年開始，全球儲存晶片進入了新一輪的旺季，DRAM、NAND 價格從那時候起大幅上漲，一直持續到 2018 年。

這其中，智慧型手機儲存容量增大（內存軍備競賽）、AI 人工智慧、無人車、機器學習、深度學習等新興技術對於儲存晶片的額外需求預期（AI 訓練對內存、閃存的需求量都會大幅增加）是本輪上行周期背後的重要推手。

從晶片周期角度而言，上次行業經歷如此程度的暴跌還要追溯到 2015 年。但本輪下跌與 2015 年又有所不同。

在 2015 年，對於需求端疲弱的擔憂主導了上輪儲存晶片的大幅回調。2015 年是智慧型手機高增長期的分水嶺——自 2010 年開啟的智慧型手機高增長期基本結束。而當年蘋果 iPhone 也處於周期的低點，銷量放緩加劇市場的恐慌情緒。

而本輪下跌則是需求不振疊加產量過剩。貿易衝突則加劇了市場的恐慌情緒。

在需求端方面，新的智慧型手機硬體規格難以吸引換機需求（以蘋果為代表）、消費級的 PC 市場由於 Intel CPU 的供貨不足出貨不振。而諸如 AI、無人車等新興技術則由於技術限制，大規模場景應用還需時日，市場期望需求放緩。

而在供應端方面，新技術的良品率提高及產能的擴充使得市場供大於求：64/72 層 3D NAND 的良品率和產能增長使得供應大幅攀升，野村證券預測閃存晶片供應將增長 40% 到 50%；DRAM 1X/1Y 製程的比重持續增加和良品率的穩定提升使得 DRAM 整體供應有望增長 22%。

摩根士丹利研究認為，從半導體周期歷史角度，市場通常經歷 4-8 個季度下行周期，然後再經歷 4-9 個的上行周期。

鑒於 DRAM 合約價格已經在 2017 年 9 月見頂，摩根士丹利認為本輪下行周期已經進行了一半。整體下行趨勢在未來的 2-3 個季度里還將繼續持續。這將導致相關公司的營收繼續下滑。

這意味著至少要到 2019 年年中才能有望看到復甦的跡象。而隨著未來經濟增長的放緩，去兩年推動該行業發展的超常增長因素在下一個上升周期可能不會那麼強勁。