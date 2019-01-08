投資計畫生變 軟銀集團縮小對WeWork投資規模

鉅亨網編譯陳達誠 2019年1月8號13點3分

彭博社報導，軟銀集團 (9984-JP) 縮小對全球共享辦公室龍頭美國 WeWork 的投資規模，根據匿名的消息來源指出，軟銀集團將不會取得有關 WeWork 公司經營的股權，取而代之的是將對 WeWork 追加投資 20 億美元。

軟銀集團旗下的願景基金原先計畫對 WeWork 投資 160 億美元，並且經由這項投資來取得具公司經營權的股票，如今投資計畫生變，將改由軟銀集團直接出資 20 億美元。而軟銀集團在過去，已對 WeWork 出資超過 80 億美元。針對彭博社的詢問，軟銀集團則是未作任何回應。

英國金融時報在先前也報導了軟銀將減少對 WeWork 的投資，而 WeWork 的發言人也未對此事作出評論。

根據債券價格系統的追蹤，2025 年償還的 WeWork 公司債 (表面利息 7.875%) 在紐約時間 7 日下午，面額 1 美元下跌 3 美分，價值為 86 每分。是自 2018 年 4 月發行以來的低點。

在 8 日的日本股市，軟銀集團在盤中一度大漲超過 5.7% 來到 7775 點。日本時間 8 日 13:28 時，上漲 5.24% 股價 7739 日圓。