蘋果下修財測後「三星」接著殞落 稱第四季財報獲利驟降

繼蘋果上週三 (2 日) 重磅宣布下修財測過後，三星電子週二 (8 日) 表示，由於記憶體需求疲軟，以及智慧型手機市場競爭加劇，2018 年第四季財報獲利將大幅下滑。

三星電子週二 (8 日) 表示，預計截至 12 月的三個月營業利潤約為 10.8 兆韓元 (96.7 億美元)，低於分析師預測的 13.2 兆韓元，比上一季下降 38.5%。

三星下修財測的消息傳出，印證外媒先前報導，該報導預測三星 2018 年第 4 季財報營利為 13.3 兆韓元 (約 118.5 億美元) ，年減 12%；受到記憶體需求放緩，營收獲利也將下降 5%。

SK 證券分析師金永佑表示：「三星對中國主要雲端企業的晶片銷售不佳，導致庫存水平提高，晶片價格隨之下滑。加上對中國智慧型手機製造商的銷售額大幅下降，也對晶片需求造成影響。」

三星將在本月晚些時候披露詳細的財報細節，但三星補充說，記憶體產業的艱難業務環境將使其 2019 年第一季獲利受到抑制。

投資公司 HI Investment & Securities 資深分析師 Song Myung-sup 早前即預示，受到中國整體手機市場萎靡的影響，不只蘋果、三星也將會受到波及。

蘋果上週三 (2 日) 重磅宣布下修財測，該公司執行長庫克 (Tim Cook）給投資者的信件中表示，由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下調會計年度第一季財測。如今三星電子亦下修財測，顯示中國經濟放緩對其造成的影響。