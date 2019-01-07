技嘉舊顯卡庫存去化加快 伺服器成長明確 今年營運可望倒吃甘蔗

在挖礦商機降溫下，板卡大廠技嘉 (2376) 下半年加速顯卡庫存去化，去年第四季獲利可望回溫。展望今年，儘管主機板業務仍然保守，但顯卡有機會在電競換機潮下成長，伺服器則設定兩位數成長目標，今年業績走勢逐步加溫，倒吃甘蔗。據悉，目前技嘉顯卡業績佔比仍高於四成，為最大產品線，不過，因去年首季有虛擬貨幣挖礦需求加持，基期墊高，在第二季開始挖礦市場急凍之後，庫存數量相應升高，第三季輝達 RTX 20 系列顯卡陸續問世，技嘉也開始清理舊機種庫存，設定每月庫存清理數量。



因業績動能減緩以及清理庫存影響，技嘉第三季本業意外小虧 0.72 億元，促使當季 EPS 下滑到 0.23 元，累計前三季 EPS 3.82 元。不過，預計第四季業績將優於第三季的 136.28 億元，在庫存降低與呆料回沖等效應之下，本業可望重回獲利局面，全年 EPS 可望逾 4 元。



而第四季業績回升主因之一在於旺季延遲效應，且新款 20 系列顯卡的平均單價 (ASP) 較高。



至於主機板業務，則受到英特爾微處理器 (CPU) 缺貨的影響，第四季表現未如預期，單季出貨量跌破 300 萬片創低，預估全年出貨量預估將較 2017 年減少 5-10%，約逾 1200 萬片。



而伺服器業務去年高成長，全年出貨金額突破百億元大關，不過第四季因專案出貨動能減緩，進入淡季，今年預估會有兩位數的成長，貢獻力度加大，顯卡則因有新品換機動能，成長展望也相對樂觀，主板則欠缺新平台刺激，今年相對保守，但內部仍以成長為目標。

