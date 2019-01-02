技嘉也推出導入AI的AERO 15 進攻筆電領域

技嘉 (2376-TW) 將於美國時間 8 日至 11 日於拉斯維加斯參加美國消費性電子展（CES），技嘉這一次將展出第二代兩相浸泡式液冷運算系統 (Two-Phase Liquid Immersion Cooling) 與和希瑞科技 (Bigtera) 合作的全方位儲存解決方案，以新科技大舉搶攻賭城。

技嘉表示，在進入智能世代後，關鍵技術在於機器如何大量記錄歷程、軌跡和行為，而為解決高密度運算時，因硬體高熱、耗能衍生出的問題，這次展出的第二代兩相浸泡式液冷運算系統能夠降低高效運轉下的零組件溫度，避免系統過熱而不堪負荷，有效的突破傳統氣冷散熱的物理限制。比起前一代，第二代液冷系統的體積較小，在能源使用上也更有效率。

除此之外，技嘉與希瑞科技攜手推出的全方位儲存解決方案，能納管既有儲存媒體，並支援市場絕大部分存儲類型，不僅能提供企業用戶簡化管理，也能降低儲存架構的建置成本。透過這項技術，使用者將能彈性組合、分配既有的儲存資源，企業領域也能使用這個儲存方案，無痛轉型智能企業。

技嘉強調，AI 也是這一次 CES 展的重要亮點，技嘉這一次推出的 AERO 15 就導入了人臉辨識技術的智慧看板與具智能辨識系統，不論是商務人士或電競玩家都能體驗最高速的效能，技嘉也強調，未來將繼續研發，降低 AI 訓練時間，並引進智能化專案、提升生產力。