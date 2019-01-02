技嘉揮軍CES大展 鎖定AIoT商機 推首款導入Azure AI技術的旗艦筆電

美國消費性電子大展 CES 即將登場，主板大廠技嘉 (2376) 宣布全面進駐展區，包括主板、顯卡到個人電腦、雲端設備全都秀，鎖定 5G、AIoT 商機，推出包括導入 AI 技術的全新旗艦筆電等一連串的創新商品，為 2019 年業績奠定基礎。技嘉指出，在創新前線的 CES 現場，該公司呼應大會議題，將展示智能世代的關鍵解決方案，針對引爆下個世代的 5G、AI、AIoT、雲端運算等前瞻性科技，推出豐富的創新成果。



技嘉在本屆 CES 展出的創新內容包括液態冷卻、雲端儲存、AI 訓練、人臉辨識的解決方案，以及運用 AI 技術的筆電。其中，液態冷卻系統搭配儲存解決方案，訴求邁向智能轉型。



技嘉表示，其第二代兩相浸泡式液冷運算系統 (Two-Phase Liquid Immersion Cooling)，能打破傳統氣冷散熱的物理限制，降低高效運轉下的零組件溫度，避免系統過熱而不堪負荷。



此外，技嘉亦與希瑞科技 (Bigtera) 合作全方位的儲存解決方案，能納管既有儲存媒體，並支援市場絕大部分存儲類型，提供企業用戶簡化管理、降低建置成本的新世代儲存架構。



而該公司推出適用商務、電競的高階旗艦筆電 AERO 15，搭載微軟 Azure AI 技術，標榜全球第一台能主動偵測使用情境、學習使用者習慣後，經由 AI 切換出最佳效能配給的筆電。