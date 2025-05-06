群電首季EPS 1.01元 Q2營收估雙位數季增獲利回溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 18:58

‌



電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (6) 日召開法說公告第一季財報，稅後純益 4.03 億元，季減 53.2%、年減 40.8%，每純益 1.01 元。群電表示，短期影響獲利負面影響已趨緩，第二季可望繳出雙位數季增表現，獲利也可望顯著回溫。

群電表示，第一季營收 84.42 億元，季減 14.5%、年增 4.9%，毛利率 17.3%，季減 1.2 個百分點、年減 3.5 個百分點；營業利益 5.75 億元，營益率 6.8%，季減 1.9 個百分點、年減 2.9 個百分點。群電也公告 4 月營收 29.91 億元，月減 1.5%、年增 14.7%；累計前 4 月營收 114.33 億元，年增 7.3%。

‌



群電表示，第一季受到輝達新一代顯卡 RTX50 系列晶片缺貨影響，高階電競筆電電源產品出貨遞延，產品組合未達原先預期，加上業外表現受短期金融市場動盪影響呈現虧損，造成第一季獲利未如預期理想。

不過，群電認為，短期影響獲利之不利因素主要已於第一季反映，負面影響正逐步消退，第二季因應 90 天的寬限期，部分客戶輸美急單需求湧現，加上高階電競筆電、伺服器 / High Power、以及衛星等新電源產品出貨，營運可望揮別第一季的谷底。