〈CES大展〉新科技登場 台各廠積極搶進參展搶商機

美國消費性電子展（CES）將在美國時間 8 日至 11 日於拉斯維加斯開展，台灣也有許多廠商一同前往賭城展出新科技，此次的代表性技術主要著重在 5G、AI、物聯網與智慧駕駛等，包括和碩 (4938-TW)、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 、微星 (2377-TW) 與技嘉 (2376-TW) 等，都有機會在 CES 展嶄露頭角。

和碩董事長童子賢這一次親自前往拉斯維加斯，他先前受訪時曾表示，車連網與物聯網的應用會是接下來的趨勢科技，加上 5G 也已逐漸成熟，這一次的 CES 展將會「相當值得一看」，童子賢也親率和碩團隊，前往 CES 與國際大廠交流新科技。

台灣的筆電大廠華碩與宏碁也將在 CES 大展中出征，除了會在 CES 會場中展出新品外，尤其是宏碁新推出的 Swift 7 由窄邊框設計與高達 92% 的屏佔比，獲得 CES 2019 創新獎的殊榮；除此之外，微星與技嘉也搶進當紅的電競領域，據了解，微星將發表最新款電競筆電，技嘉也有新產品準備露出。

這一次「台灣隊」由科技部部長陳良基領軍前往，估計約有逾 40 家新創公司以「Taiwan Tech Arena」為品牌成立臺灣國家館，相當精彩可期。

