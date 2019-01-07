希爾斯百貨無法順利入新主 百年老店將進入清算

據外媒報導，在希爾斯百貨 Sears (SHLDQ-US) 董事長 Eddie Lampert 欲購買破產後希爾斯數百間店面資產，遭到銀行駁回後，這間大型百貨將準備進入清算狀態。

希爾斯於 1886 年成立，於 2005 年由零售商 Kmart 併購，並於 2018 年 10 月 15 日宣布破產保護。當時債務達 113.4 億美元，員工約 68000 位。希爾斯試圖通過破產進行重組但仍失敗。

希爾斯上週五 (4 日) 開始為清算作準備，該公司顧問們衡量了 Lampert 的 ESL 對沖基金以 44 億美元出價收購希爾斯作為持續經營的優點，但 Lampert 的 ESL 最終仍未能說服銀行。

而在說服銀行失敗後，希爾斯董事長 Lampert 也概述了一項備用計劃，其中 ESL 將購買西爾斯的一些部份，包括房收購地產和知識產權等。

希爾斯股價趨勢圖

數據顯示，如希爾斯倒閉，將成為美國第 2 大起零售商倒閉，僅次於房地產專家 Capmark 的 210 億美元負債，和第 3 大的玩具反斗城約 80 億美元債務。

西爾斯一直希望可以通過一小部分獲利佳的商店來進行重組。Lampert 於 12 月底提交的出價，旨在保留 425 家店面，同時保留多達 5 萬個員工工作崗位。

但希爾斯的代表、以及債權人和其他人員，在上週五 (4 日) 會面評估後，發現了一些缺點。知情人士表示，部分融資仍存在差距，該計劃無法提供足夠的現金流來支付破產所產生的費用。

另一個關鍵點為 Lampert 的競標大部分取決於他目前持有的 13 億美元換取重組業務的所有權。但債務的有效性，在一系列衍生產品、再融資、和其他交易中，受到一群債權人的挑戰。