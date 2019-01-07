特斯拉前景多空交戰 分析師：交車量好壞並無意義

特斯拉是個多空對戰的股票，多頭和空頭不斷相互叫囂，如特斯拉上週公佈第 4 季交車量為 90700 輛創歷史新高，這給看多特斯拉的多軍們帶來極大鼓舞，而空軍則認為該交車量並未達市場預期的 92000 輛，故仍堅定看空特斯拉前景，但《MarketWatch》專欄作家 Therese Poletti 則認為，市場對於特斯拉「交車量」的爭論，並沒有意義。

特斯拉表示，它在第 4 季交車 63150 輛 Model 3，低於市場預期的 65300 輛。再次創下產量和交車量的新紀錄，但部分分析師預測值更高，因為去年底美國的稅收抵免，預計將推動購買量，但事實上這些稅收抵免也刺激了特斯拉降價，如此前特斯拉即宣布全車系降價 2000 美元，特斯拉空軍即認為，特斯拉雖然銷量上升，但降價策略也令獲利前景承壓，故依然看壞特斯拉的獲利能力。

Therese Poletti 表示，特斯拉是個多空對戰的股票，彼此對峙激烈，雙方就像對黑色和白色互相爭辯一樣，但其實大多數情況下，特斯拉的交車量數據很常落在灰色地帶，端看多頭與空頭如何挑選自己喜歡的角度解讀。

特斯拉很快將開始在海外銷售 Model 3，並承諾今年在美國將車價降至 35000 美元，Therese Poletti 認為，一旦海外銷售與降價發生，即使特斯拉未來的銷量隨之上升，仍無法確定能夠提振多少特斯拉獲利，目前華爾街多軍與空軍分析師針對特斯拉銷量的爭辯，恐怕沒有太多的參考意義。