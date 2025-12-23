逾1億美元債務月底到期 美精品百貨擬聲請破產
鉅亨網編譯余曉惠
彭博引述知情人士說法報導，美國精品百貨集團薩克斯第五大道 (Saks Fifth Avenue) 的母公司 Saks Global，正在評估把聲請破產當成最後手段，原因是有一筆超過 1 億美元的債務將在本月底到期。
根據報導，Saks Global 正在評估增加手頭現金的選項，包括緊急募資或出售資產。發言人說：「我們正在評估 所有潛在的方法，以確保 Saks Global 有強大且穩定的未來。」
Saks Global 部分債券人最近舉行保密會談，評估該公司的資金需求，據說焦點擺在「潛在的債務人持有貸款｣(debtor-in-possession loan)，這是一種破產期間的融資方式。
經營環境挑戰
Saks Global 9 月曾向路透表示，正在尋求出售精品零售商 Bergdorf Goodman 的少數股權，以減少債務。
美國目前通膨壓力升溫、勞動力市場疲軟，正在排擠消費者的非必要支出，也提高 Saks Global 刺激精品需求的挑戰。
Saks Global 是由哈德遜灣公司 (Hudson’s Bay Company, HBC) 去年 7 月成立的公司，整合旗下多家精品零售資產，包括 Saks Fifth Avenue、Neiman Marcus 以及房地產資產，目的是與 Nordstrom(JWN-US)、Bloomingdale"s 和梅西百貨(Macy"s)(M-US) 等業者競爭。
在 Neiman Marcus 收購案中，HBC 使用股東資金及債務進行融資，其中包括來自阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 的 11.5 億美元，以及華爾街多家銀行聯合提供的 20 億美元債務融資。
