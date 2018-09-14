〈財報〉Sears近停損點？虧損加大 同店銷售下滑開始緩減

零售商西爾斯 Sears (SHLD-US) 正迎來關鍵的假日季節，但糟糕的財報讓公司陷入困境，同時也宣布將繼續關閉數十家店面。

總體而言，該公司自 2011 年以來未發布過季度增長。雖然營收下幅程度沒有之前的高，高層們也表示 7 月和 8 月的同店銷售轉為正增長。

執行長 Edward Lampert 表示，會繼續關閉無利可圖的商店，希望能在不久的將來將商店穩定在一個有意義的水平。Sears 多年來經營不善，一直在出售資產及關閉門市。Lampert 為一位金融家，是其首席執行長、兼董事長、兼最大股東、和最大債權人。

Sears 最新一季財報顯示：

營收下降 26%，或超過 10 億美元，至 31.8 億美元。

不包括新開業或關閉門店，Sears 品牌營收下跌 4.0%，Kmart 品牌下跌 3.7%。

虧損 5.08 億美元，較去年同期的 2.5 億美元虧損還多。

每股純益 EPS 為虧損 4.68 美元。

形成鮮明對比的是，沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 上個月都報告了他們 10 年來最強勁的銷售增長。即使亞馬遜 (AMZN-US) 繼續迅速擴張，經濟強勁、工資上漲、和低失業率，刺激美國人在傳統連鎖店消費更多，。

自去年以來，西爾斯已經關閉了 384 家商店，並且正在努力吸引購物者到其餘的西爾斯和 Kmart 購物。截至 8 月 4 日，該公司擁有 866 家門市。Sears 上個月宣布關閉另外 46 家門市、再融資一些債務。

該公司還與 Lampert 正進行會談，希望通過 Lampert 的對沖基金 ESL Investments 以 4 億美元價格收購 Sears 的 Kenmore 品牌，並以高達 8000 萬美元的價格收購 Sears Home Services 的家居裝修業務。

Sears 股價收盤大跌 9.02%，但盤後上漲 21.49% 來到 1.47 美元。