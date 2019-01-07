蘋果攜手三星 三星電視可看蘋果影視節目

全球兩大科技大廠蘋果與三星之間一直存在著微妙的競合關係，近幾年雙方決定減少彼此間高昂的專利戰，兩者之間的煙硝味已經淡化不少，而 1 月 7 日，兩大廠再度宣布建立新的合作關係。

蘋果表示未來三星電視將可支援蘋果的 iTunes Movies & TV Shows 服務，同時新增支援無線傳輸技術 Airplay 2，讓 iPhone 及 iPad 用戶也能將平板內容顯示在三星的電視螢幕上，為旗下產品創造不同的使用體驗。

圖: AFP

在這次雙方達成合作協議後，iTunes 將在 100 多個國家的三星智慧電視上推出，使用者將能夠直接透過三星智慧電視進入自己的 iTunes 資料庫，瀏覽 iTunes Store，並可以購買 4K HDR 內容。這意味著蘋果首次允許協力廠商的設備在 Windows 個人電腦以外進入其 iTunes 資料庫。至於 AirPlay 2 則會在 190 多個國家和地區推出。

與三星之間的緊密合作，預計能為蘋果的 iTunes 服務達到良好宣傳效果，吸引更多人使用，與三星的合作預計將能使蘋果的用戶數更進一步擴增，對於其預計在今年推出結合免費與付費內容的電視服務將有所助益。此外，三星也能藉此將 iPhone 及 iPad 用戶導入使用三星產品，為雙方創造雙贏局面。

蘋果與三星之間選擇在這個時機達成和解，或許與兩者雙雙在硬體銷售業績方面受挫有關。蘋果 iPhone 已經在中國出現銷量下滑，三星在中國地區銷售情況更慘，兩大廠又面臨著中國手機品牌進軍國際的惡夢。因此蘋果與三星在軟硬體方面合作，各取所需，期待能紓緩這一波中國品牌崛起的壓力。



蘋果積極轉型

蘋果眼見著 iPhone 銷售乏力，加上來自中國品牌廠的競爭，只靠硬體來維持高毛利率及高營利率已不容易。因此蘋果開始擴大在「軟實力」方面的努力，並引導投資人把更多的目光聚焦其服務業務，目前視訊業務就是蘋果主要發展的領域之一。

蘋果 CEO 庫克於 1 月 2 日的業績展望中表示，2018 年第三季服務業務營收已接近 iPad 與麥金塔電腦的營收總和，創下單季新高。至於 2018 年第四季的服務業務可望創下 108 億美元的收入，蘋果也計畫在 2016 年至 2020 年期間將其服務業務規模擴大一倍。

圖: AFP

在受到 iPhone 新機銷售不佳影響同時，蘋果的服務業務正逐年增長，從 App Store 服務應用到提供音樂串流服務的 Apple Music，蘋果更對投入影視內容服務有相當野心，企圖整合影視音內容，打造完整娛樂串流平台。

值得注意的是，蘋果對於 iTunes Movies & TV Shows 這類影視服務有意採取更開放的策略，其並不止於和三星進行合作，根據蘋果最近 AirPlay 頁面描述顯示，全球電視製造領導廠將會把 AirPlay 2 直接整合到它們的電視中。



蘋果想要與串流媒體龍頭 Netflix 及亞馬遜進行競爭，蘋果需要儘可能擴大其線上服務涵蓋範圍。此外，外傳蘋果還計畫於今年推出串流媒體視訊服務，這項服務將由 SONY 電視部門的一個團隊負責營運。而 Apple Worldwide Video 工作室計畫提供成人電視劇、兒童節目以及拉丁美洲和歐洲的內容。