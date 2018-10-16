Sears申請破產保護 高林Q3擬先行提列一次性呆債

美國百年百貨西爾斯百貨 (Sears Holdings) 宣布，已向法院聲請破產保護，而高林 (2906) 昨日也公告因 Sears 申請破產保護，影響公司債權。高林指出，對 Sears 截至目前應收帳款金額 326.5 萬美元，占公司資產比率 1.38%，但因 Sears 重整計畫尚未公布，實際影響金額未能估算，基於保守原則，將在第三季財報中先行提列，待帳款收回後將再回沖。高林表示，由於 Sears 重整計畫尚未公布，在破產保護期間，將凍結付款，因此應收帳款金額 326.5 萬美元最快要到明年才有可能收回，今年將先行提列在第三季財報中，但明年實際收回金額仍無法評估，依最大金額估算損失為 326.5 萬美元。



高林提到，公司今年對 Sears 訂單已於第三季出貨完畢，因此對於今年營收沒有太大影響，對於獲利雖有影響，但影響幅度仍在評估當中；此外，Sears 明年訂單也在打樣生產當中，在破產保護階段仍將正常出貨，也將持續承接訂單。