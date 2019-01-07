美中貿易戰副作用 中國外資攀升

中國的外債一直在快速增長中，對其外匯佔比也迅速攀升。外媒認為，這對於國家及全球來說都是一個越來越大的問題。

據官方統計，中國將其未償還的外債列為 1.9 兆美元。對於一個 13 兆美元的經濟來說，這款項雖然並不大，但似乎有所低估了潛在的風險。

北京的政策加劇了外債的累積。為了推動「一帶一路」政策，中國一直在國際市場上借錢，並向世界各地提供注資，如肯亞鐵路與巴基斯坦商業園區的一切貸款。

彭博報導，截至 9 月份，中國短期債務佔總數的 62%，這意味著今年必須遞延 1.2 兆美元債務。同樣令人擔憂的是增長速度，過去一年的外債總額增加了 14%，自 2017 年初以來增加了 35%。

中國債務趨勢圖 / 圖：彭博

外債不再是中國外匯儲備的一小部分，截至 11 月底，中國外匯儲備剛剛超過 3 兆美元，但與兩年前相比幾乎沒有太大變化。9 月份短期外債從 2016 年 3 月儲備量的 26% 增加到 39%。

外媒提道，因中國外資數據是由大和資本 (Daiwa) 市場在 8 月的一份報告中估計約 3 兆到 3.5 兆美元之間。換句話說，在考慮到香港、紐約、和加勒比島嶼等金融中心的借款 (未包括在官方統計數據中) 後，外債總額可被低估約 1.5 兆美元。

在融資方面，美債短期殖利率的差距縮小到接近零，而人民幣在過去一年的大部分時間裡一直在貶值，以美元再融資債務變得更加困難，且風險更大。

隨著今年和 2020 年為償還債務的高峰年，中國面臨著美元資金壓力。為了償還美元債務，中國企業務必從中央銀行的外匯儲備中抽取美元，一個較不太可能被允許的前景，或是在國際市場上購買美元。

然而，香港只有 6170 億元人民幣 (約 900 億美元) 的離岸人民幣存款可供購買。如果中國要推動企業將債務帶回境內，這將需要大量資金外流，將更加降低人民幣對美元的匯率。

美元兌人民幣價格趨勢圖 / 圖：xe

同時，隨著美聯準會 Fed Reserve 升息並減少其資產負債表，中國企業可能面臨美元量的問題。

彭博報導，市場看好中國經濟的分析一直認為其金融風險受到限制，因為該國的外債水平較低，外匯儲備較大。然而，自 2017 年初以來，中國的外債每季度平均增加 700 億美元。