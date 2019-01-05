紐約匯市—鮑爾態度更鴿派 美元吐回就業報告後漲幅

週五 (4 日) 交易，在 Fed 主席鮑爾稱 Fed 將對貨幣政策採「有耐心」的措施後，美元吐回 12 月就業報告優於預期帶來的漲幅。

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.168。此前就業報告公布後，該指數一度上升至 96.60。

美元一開始上漲，反映市場預期 Fed 更可能遵循其升息路徑，因為就業數據降低了市場對經濟成長開始大幅下降的擔憂。但在鮑爾強調，Fed 不會推高利率或持續縮減資債表而不顧成本之後，美元吐回漲幅。

「我們將準備好快速且有效地調整政策。」鮑爾說。

牛津經濟研究所（Oxford Economics）美國金融市場經濟學家 Kathy Bostjancic 表示，「在美國經濟協會 (AEA) 的一個小組討論上，鮑爾用一種更軟更鴿派的語調。接在 12 月就業市場報告之後，鮑爾更偏向鴿派的立場，緩和了金融市場投資者。

歐元兌美元自前一日的 1.1395 美元上升至 1.1405 美元。

因應蘋果下修財測的消息，且亞太早盤交易清淡，日圓劇烈波動，美元兌日圓自 107.66 上升至 108.46 日圓。

英鎊兌美元自 1.2634 美元上升至 1.2744 美元。

據報，中國商務部證實，美國貿易代表團將於週一和周二前往北京進行新一輪貿易談判。

此外，中國人行全面降準，市場情緒也大為提振，因此舉被視為有助於降低經濟更大幅放緩時的風險。