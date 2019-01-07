菲律賓選舉 披索面臨不只政治動蕩

連續 6 年貶值的菲律賓披索似乎還是面臨著威脅，因中期選舉可能會加劇對經濟的擔憂。隨著菲律賓在 5 月份召開民意調查，政治上的不確定性可能會給長期存在赤字的經濟體帶來壓力，再加上全球經濟放緩、風險偏好可能依然脆弱，市場分析師估計逆風壓力仍將繼續拖累菲律賓披索。

瑞穗瑞穗銀行 Mizuho 經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，「整體下行風險可能來自風險偏好情緒，重新關注對高通膨和雙赤字風險的擔憂。政治風險也可能再次蔓延，這些將增加披索的逆風」。

分析師的調查顯示，預估截至 2019 年底，披索目標價落在 1 美元兌 54 披索，而該預測也使披索成為東南亞區裡，僅次於印尼盾、泰銖表現第三差之貨幣。

美元兌菲律賓披索價格趨勢圖 / 圖：xe

過去，披索不止一次受到當地政治風險破壞，此前 2003 年，由於政變未遂和腐敗醜聞對當時的菲律賓總統 Gloria Macapagal Arroyo 造成傷害，該國貨幣聞聲下跌近 4%。

而現任菲國總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 的支持率雖然高，但鑑於外部背景不利，投資人可能會選擇暫時避開菲律賓資產。

隨著美國聯準會 (Fed) 進一步升息以及美中貿易戰引發對全球貿易前景的擔憂，經理人可能仍然對投資於依賴資本流入來資助財政，以及經常帳赤字的國家保持謹慎態度。

該國央行預測，2019 年經常帳赤字將擴大至國內生產總值的 2.3%，是 18 年來的最高水平。11 月的預算餘額為 -391 億披索 (約 -7.45 億美元)，連續 7 個月出現逆差。